The Ladykiller: Voici quand le dernier programme de la vedette d’Arjun Kapoor et Bhumi Pednekar se terminera

Arjun Kapoor et Chez Bhumi Pednekar thriller policier très attendu Le tueur de dames est sur le point de terminer son dernier programme après les averses de mousson non-stop qui se produisent actuellement dans le nord de l’Inde ! Le film est l’un des films de contenu de taille moyenne attendus sur lesquels Bollywood est actuellement en train de jouer et il devrait présenter à la fois Arjun et Bhumi dans des avatars jamais vus auparavant.

Le film Ladykiller a déjà été largement tourné

« Le dernier programme du film devrait se terminer une fois que le fouet de la mousson se sera calmé dans le Nord. Il devra s’agir d’un programme extérieur pour le film, car le lieu offre le cadre idéal pour ce thriller policier et le film a déjà été largement tourné dans le Nord. Ainsi, dès que la maison de production planifiera le dernier programme, les acteurs boucleront le film », informe une source commerciale.

Nous avons également appris que The Ladykiller a été unanimement apprécié par les quelques privilégiés qui ont vu le montage jusqu’à présent. On dit que le film captivant laisse les gens au bord de leur siège.

« Pour Arjun, The Ladykiller ne fera que consolider son équité d’acteur après sa brillante performance dans Sandeep Aur Pinky Faraar. Pour Bhumi, ce sera une autre plume dans la casquette de ce jeune acteur talentueux. Donc, les deux acteurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes, c’est ce que les gens disent. Des gens très sélectionnés ont vu le film jusqu’à présent et ils sont tous ravis du film. Ainsi, les producteurs doivent être extrêmement satisfaits du film et doivent présenter le film avec une confiance qui sera bénéfique pour l’industrie lorsqu’il s’agira de faire de tels films à budget moyen », ajoute la source.