Le groupe de rock américain « The Killers » a quitté la scène lors d’un concert à Batoumi lundi soir, après qu’une grande partie de la foule géorgienne se soit offusquée de la suggestion qu’ils étaient « frères et sœurs » avec des Russes également fans du groupe.

Le groupe jouait à la Black Sea Arena lorsque le chanteur Brandon Flowers a repéré un fan avec une pancarte « Si le destin est bon, je serai ton batteur ce soir. » Les Killers ont pour tradition d’inviter un membre du public à jouer une chanson avec eux, donc Flowers l’a obligé.

« Ce type est un Russe. Êtes-vous d’accord pour qu’un Russe vienne ici ? » On peut entendre des fleurs dire dans une vidéo faisant le tour des réseaux sociaux. « Je suis d’accord avec ça. »

Certains membres du public ne l’étaient cependant pas et ont commencé à huer le groupe et à crier des insultes anti-russes. Une poignée est même sortie de l’arène en signe de protestation. Après la chanson, Flowers a essayé de raisonner le public, leur disant que tous les fans de Killers étaient « frères et sœurs. » Cela ne faisait qu’aggraver les choses, cependant.

« Vous voulez séparer les gens ? Ne suis-je pas ton frère ? Venant d’Amérique, ne suis-je pas ton frère ? il a plaidé. Le groupe « rassemble les gens, » dit-il, et voulait fêter ça sans que ça tourne « laid. »

« Je vous vois comme mes frères et mes sœurs » Flowers a dit, mais la foule a continué à huer. Les Killers ont finalement posé leurs instruments et sont partis, sans dire au revoir au public. Radio Tbilisi a réagi à l’incident en supprimant toutes les chansons du groupe.

Les tueurs ont enchaîné avec un excusesdisant au « bonnes gens de Géorgie » ils n’ont jamais eu l’intention d’offenser qui que ce soit et ont reconnu qu’appeler tous les fans frères et sœurs « pourrait être mal interprété. »

« Nous ne voulions contrarier personne et nous nous en excusons », a déclaré le groupe dans un tweet. « Nous sommes avec vous et espérons revenir bientôt. »

L’ancienne république soviétique du Caucase est tiraillée entre ceux qui voient la Russie comme un « agresseur » et « occupant » après la guerre de 2008 sur l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie – et se rangent du côté de l’OTAN et de l’Ukraine dans le conflit actuel – et ceux qui souhaitent rester neutres et maintenir des liens économiques et culturels avec la Russie. Les États-Unis et l’UE ont critiqué Tbilissi pour avoir accepté de reprendre les vols commerciaux vers Moscou en mai. Des militants soutenus par Washington et Bruxelles ont assiégé le parlement en mars et forcé le gouvernement à abandonner un projet de loi exigeant l’enregistrement des agents étrangers qu’ils ont dénoncé comme « Russe. »