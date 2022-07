The Kid Mero parle de la séparation des Bodega Boys pour la première fois

Le Kid Mero rompt son silence sur sa séparation d’avec son partenaire de comédie, Desus Nice.

La semaine dernière, il a été révélé que Desus et Mero se séparaient, mettant fin à leur podcast Bodega Boys et à leur série Showtime pour « poursuivre[e] des efforts créatifs séparés pour aller de l’avant. Cela est venu à la suite de quelques sous-réseaux sociaux sous le radar de la paire, prouvant qu’il y avait du mauvais sang entre les deux.

Quelques jours plus tard, Nouvelles de la rondelle a rapporté que le partenariat de Desus et Mero avait pris fin à la suite de conflits de gestion, cinq sources confirmant que Showtime avait demandé au manager de longue date du duo, Victor Lopez, de “ne plus assister aux enregistrements ni participer aux réunions” en novembre.

Desus aurait pris Showtime et le personnel, tandis que Mero est resté fidèle à Victor, ce qui a finalement conduit à la dissolution de leur marque.

Cette semaine, Mero s’est entretenu avec le WFAN de New York lundi pour discuter de la scission, donnant aux fans un aperçu de la situation pour la première fois depuis la grande annonce.

“C’est juste une progression naturelle”, a expliqué Mero à l’hôte Keith McPherson. “C’est comme nous l’avons dit sur le podcast, ‘C’est Hollywood, bébé.’ Vous développez des forces et des choses que vous voulez explorer et faire. Et puis les choses se font naturellement. C’est comme l’a dit Spike Jonze dans l’émission Viceland : “Tout est fini”. Quel est le cliché ringard ? Ne sois pas triste qu’il soit parti. Soyez heureux de l’avoir vécu.

Il a poursuivi: «Tout le monde grandit. Je suis sûr que D a ses trucs qu’il veut faire. J’ai mes choses que je veux faire. Et ils nous sont très spécifiques. Nous sommes un duo depuis longtemps. J’aime tout ce qu’il a fait. C’est juste naturel. J’ai ma vie, ma vision du monde, mes affaires, et il a la sienne. Donc c’est juste qu’au lieu de rester comme ça, Nous n’allons faire qu’une seule chose, nous explorons. Éclatons-nous. Voyons ce que nous faisons en tant qu’individus, puis formons comme Voltron plus tard. Qui sait?”

Quelques heures seulement après cette apparition, Mero s’est rendu sur Twitch, où il s’est moqué de sa réponse “très politique”.

Répondant à un fan du chat qui l’a interrogé sur son bien-être, Mero a dit , « Je viens de l’extérieur. J’ai vécu pire. Est-ce que ça fait mal? Ouais. Mais tu sais quoi? Nous revenons tout de suite.

Ni Desus ni Mero n’ont reconnu les allégations concernant leur manager à l’origine de la scission, bien que Mero ait aimé quelques tweets (inclus ci-dessous) qui semblent confirmer le contenu du rapport et sa loyauté envers Victor.

Mardi soir, Mero a posté une photo avec la journaliste sportive Michelle Beadle, il semble donc qu’il se dirige déjà vers sa prochaine entreprise.