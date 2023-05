The Kerala Story : le film de Vipul Shah devient le deuxième plus gros succès de 2023 après Pathaan de Shah Rukh Khan

The Kerala Story refuse de s’arrêter au box-office. Le film continue sa course réussie dans les salles malgré les controverses. Les gens ont critiqué les créateurs pour les faits et les chiffres qu’ils ont mentionnés dans le film. Au milieu des disputes et des disputes, la vedette d’Adah Sharma a fait son chemin jusqu’à sa sortie et a fait une affaire phénoménale. L’histoire du Kerala vient de terminer 11 jours de diffusion en salles et est devenue le deuxième film le plus rentable de l’année. Il convient de noter que le film reste fort après Pathaan de Shah Rukh Khan.

Sans aucun doute, il n’y a aucune comparaison avec Pathaan car il avait sa base de fans différente et sa collection de box-office énorme. Cependant, le fait est que, citant l’histoire des films de 2023, le thriller d’action Shah Rukh Khan se classe au premier rang, et le deuxième est The Kerala Story en tant que films les plus rentables. Le réalisateur de Siddharth Anand a rapporté Rs 654,28 crore en Inde. D’autre part, The Kerala Story a rapporté Rs 147 crore en seulement 11 jours, devenant ainsi le deuxième film le plus rentable de l’année 2023. Lundi, le drame terroriste a récolté Rs 10,30 crore au box-office.

Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor avec Tu Jhoothi ​​Main Makkar se trouvaient en deuxième position jusqu’à ce que The Kerala Story batte la série. Le film rom-com avait collecté Rs 147 crore net mais avec la collection du 11e jour, le dernier drame policier a dépassé les chiffres. La situation de Bollywood en ce moment n’est pas vraiment géniale qu’un classement de film en deuxième position a recueilli aussi peu que Rs 147 crore.

La vedette d’Adah Sharma est également enregistrée comme le film centré sur les femmes le plus rentable. Il a battu des films à grande bannière mettant en vedette des vedettes comme Gangubai Khatiawadi et Raazi d’Alia Bhatt, Manikarnika et Queen de Kangana Ranaut, Veere Di Weeding de Kareena Kapoor Khan, et plus encore. Gangubai Kathiawadi a rapporté Rs 129,10 crores et est maintenant finaliste du film Bollywood dirigé par une femme le plus rentable.

L’histoire du Kerala tourne autour de l’histoire d’un groupe de femmes du Kerala qui ont converti leur religion à l’islam et ont rejoint l’État islamique d’Irak et de Syrie (ISIS). Le film met en vedette Adah Sharma, Sonia Balani, Yogita Bihani et Siddhi Idnani. Il est dirigé par Sudipto Sen et produit par Vipul Amrutlal Shah sous les bannières de Sunshine Productions. Le film est sorti en salles le 5 mai 2023.

Les chiffres mentionnés ci-dessus sont conformes aux sources et basés sur des estimations.