The Kerala Story est enfin prêt à sortir au Royaume-Uni; voici comment l’actrice Adah Sharma a réagi à la grande nouvelle

L’histoire du Kerala touche les cœurs, et malgré toute la controverse autour du film, il a créé des vagues au box-office et devrait atteindre 150 crore. C’est le deuxième film le plus réussi en 2023 après Pathaan de Shah Rukh Khan. Le film qui a été interdit dans plusieurs États de l’Inde est maintenant sur le point de sortir au Royaume-Uni, oui. L’actrice de Bollywood Adah Sharma, qui a conquis les cœurs avec son interprétation dans le film, est sacrément excitée par cette nouvelle et s’est adressée à son Twitter pour exprimer son bonheur. Elle a partagé les anecdotes du tournage du film et comment elle est heureuse que le film sorte enfin au Royaume-Uni après 13 jours de sortie en Inde.

ENFIN !!! #TheKeralaStory sortie au Royaume-Uni ? c’est moi qui montre à mon nouvel ami mes vidéos d’éléphants et @snehal291986 me convaincre de déjeuner pendant la pause parce qu’alors « prêt à tirer » arrivera et ensuite pendant les scènes de pleurs comment manger ? Mais naye dost ko sab vidéos montrent pic.twitter.com/WD4fON0k9D Adah Sharma (@adah_sharma) 17 mai 2023

Il y en a beaucoup qui claquent le film et remettent en question l’authenticité du film. Le film montre l’histoire de trois filles hindoues qui se retrouvent piégées dans le terrorisme et sont forcées de se convertir à l’islam et de rejoindre l’ISIS. La société musulmane n’est pas très satisfaite de cette représentation et s’y oppose en la qualifiant de film de propagande. Cependant, les créateurs déclarent clairement que l’histoire du Kerala n’attaque aucune religion en particulier, mais ne montre que le terrorisme et qu’aucune communauté ne devrait s’en offusquer. Internet est divisé et il y a un débat qui est un autre épisode de The Kashmir Files.

