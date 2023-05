The Kerala Story d’Adah Sharma est le film de Bollywood dirigé par une femme qui ouvre le plus haut de tous les temps, devant Kangana Ranaut et les films d’Alia Bhatt

L’histoire du Kerala a connu un début de blockbuster au box-office, gagnant plus de Rs 81 crore net au box-office national au cours de sa première semaine. Sans une grande star comme visage du film et un budget limité, la collection du film est importante. En fait, le film est maintenant devenu le film de Bollywood dirigé par une femme le plus ouvert de l’histoire, dépassant les collections de succès mettant en vedette Kangana Ranaut, Alia Bhatt et Vidya Balan.

The Kerala Story a des collections nettes de Rs 81,36 crore au cours de ses sept premiers jours au box-office. Avec Adah Sharma, Yogita Bihani, Siddhi Idnani et Sonia Balani, le film est entièrement dirigé par des femmes. Il a facilement dépassé le record précédent des plus hautes collections de la semaine d’ouverture par un film hindi dirigé par une femme. Tanu Weds Manu Returns de Kangana Ranaut a détenu ce record lorsqu’il a gagné 69,95 crores de roupies lors de sa première semaine en 2015.

Gangubai Kathiawadi d’Alia Bhatt arrive ensuite avec des collections nettes de Rs 68,83 crore dans sa première semaine, suivi de Kangana’s Manikarnika: The Queen of Jhansi, qui a gagné Rs 57,95 crore dans sa version hindi la première semaine. Raazi d’Alia Bhatt complète le top cinq.

The Kerala Story a déjà dépassé les collections à vie de plusieurs autres succès bollywoodiens dirigés par des femmes comme Veere Di Wedding (Rs 81 crore), The Dirty Picture (Rs 80 crore) et Neerja (Rs 75 crore). À en juger par son rythme actuel, le film pourrait finir par dépasser les collections globales de Tanu Weds Manu Returns et Raazi au moment où il termine sa course, ce qui en ferait le film de Bollywood dirigé par une femme le plus rentable de tous les temps.

Réalisé par Sudipto Sen, The Kerala Story a été embourbé dans des controverses depuis avant sa sortie. Beaucoup l’ont qualifié de film de propagande et l’ont appelé pour des allégations inexactes. Alors que le film a été interdit au Bengale occidental, il a été déclaré exempt d’impôt dans l’Uttar Pradesh et le Madhya Pradesh.