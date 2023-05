The Kerala Story Box Office Day 2: Adah Sharma, le film de Sudipto Sen voit un saut samedi; ratisse CE montant

Malgré les tollés qu’il s’agit d’un film de propagande, The Kerala Story a mis le feu au box-office. Comme nous l’avons vu, les films controversés autour d’eux sont des producteurs d’argent. Les tribunaux ont annulé les PIL pour interdire le film en disant qu’il n’était pas contre l’islam, mais contre le terrorisme. Bien sûr, la bande-annonce de The Kerala Story a été modifiée après que les créateurs ont laissé entendre qu’ils doutaient du chiffre de 32 000 filles disparues. Adah Sharma, Vipul Amrutlal Shah et Sudipto Sen ont déclaré que le film devrait être considéré comme une révélation sur la radicalisation plutôt que sur la haine contre une communauté.

L’HISTOIRE DU KERALA EST UN HIT AU BOX-OFFICE

Le film a été réalisé avec un budget de Rs 20 crores. On dit que le film est techniquement solide. La cinématographie est particulièrement captivante. Il a fait plus de Rs 11 crores samedi. Les spectacles ont été complets surtout le soir. Les jeunes femmes ont afflué pour regarder le film. Étant donné que le contenu est trop violent, les gens ne prennent pas de jeunes enfants, mais les couples regardent aussi le film. Le Madhya Pradesh a déjà rendu le film exempt d’impôt.

#TheKeralaStory est SENSATIONNEL, définit le #BO sur ??? le jour 2 montre BIGGG GAINS sur tous les circuits Hits à deux chiffres, une RÉALISATION REMARQUABLE pour un film qui * ne roule pas * sur la célébrité, mais le bouche à oreille ven. 8,03 cr, sam. 11,22 cr. Total : 19,25 cr. #Inde biz. pic.twitter.com/3FDHvSApjt taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 7 mai 2023

Le film hollywoodien Guardians Of The Galaxy a fait Rs 8,50 crores samedi. The Kerala Story se porte beaucoup mieux avec une croissance de 39% par rapport à vendredi. On dit que la collecte du dimanche est énorme. Il pourrait franchir la barre des 15 crores Rs car les fabricants ont réservé des salles supplémentaires dans les petites villes de l’Inde.

À partir d’aujourd’hui, les créateurs ont réservé des écrans supplémentaires pour #TheKeralaStory dans de nombreux centres (en particulier les centres B & C), attendez-vous donc à une croissance énorme dimanche. 15+ Crs Sureshot.#TheKeralaStoryAMustWatch | #KeralaFiles Rajat R Lunkad (@rajatlunkad) 7 mai 2023

A regarder!! Lorsque vous amenez la réalité à l’écran au lieu d’illusions, vous êtes obligé d’obtenir ce genre de succès. Bravo à l’équipe.@adah_sharma Ashwin Seth (@iamashwinseth) 7 mai 2023

UN FILM BRILLANT ET EXCEPTIONNEL Anshuman Mao Bose (@BoseMao) 7 mai 2023

The Kerala Story suit le chemin de The Kashmir Files. Les experts estiment que plus les gens s’opposent au film, plus ils seront curieux de voir le film.