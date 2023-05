The Kerala Story Box Office collection jour 6: la star d’Adah Sharma fait le double de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan le premier mercredi [Day-wise collection]

L’histoire du Kerala s’est avérée être un succès surprise. Avec Adah Sharma et plus encore, le film est dirigé par Sudipto Sen. Avant de sortir en salles, le film a été embourbé dans une énorme controverse. L’histoire du film tourne autour de trois femmes qui se radicalisent et convertissent leur religion à l’islam. Ensuite, ils sont amenés à rejoindre ISIS. Les réalisateurs du film ont affirmé que l’histoire était basée sur des événements réels. Ils ont même affirmé qu’environ 32 000 femmes du Kerala en avaient été victimes. Il y avait des gens qui ont demandé l’interdiction du film et une affaire a été déposée devant la Cour suprême. Après que le tribunal a donné un signal vert, The Kerala Story est sorti le 5 mai et il se porte fabuleusement bien au box-office.

The Kerala Story continue sa course de rêve au box-office

Le jour 6, c’est-à-dire le premier lundi, The Kerala Story a réussi à frapper un énorme crore de Rs 12 au box-office. La collection est plus du double de ce que le film de Salman Khan Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan a réalisé lors de son premier mercredi. Selon sacnilk.com, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan a gagné Rs 4,5 crore au box-office le jour 6. La collection totale de The Kerala Story s’élève désormais à Rs 68,86 crore. Compte tenu de la course au box-office du film, il ne sera pas surprenant que The Kerala Story entre dans le club Rs 100 crore dans les prochains jours.

Découvrez le tweet de Taran Adarsh ​​ci-dessous :

#TheKeralaStory est IMBATTABLE et IMPARABLE… Continue sa course de rêve en semaine ven 8,03 cr, sam 11,22 cr, dim 16,40 cr, lun 10,07 cr, mar 11,14 cr, mer 12 cr. Total : 68,86 cr. #Inde biz. SUPERPRODUCTION. #Box-office Croissance / Baisse les *jours de semaine* Lun: [growth] 25,40% pic.twitter.com/vVkAocb4iY taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 11 mai 2023

Découvrez la collection quotidienne du film ci-dessous:

Jour 1 : 8,03 cr

Jour 2 : 22 crédits

Jour 3 : 16,40 cr

Jour 4 : 10,07 cr

Jour 5 : 11,14 cr

Jour 6 12 cr

Total : 68,86

Adah Sharma est parmi les plus heureuses de The Kerala Story et se comporte si bien au box-office. L’actrice a tweeté et remercié tous ceux qui apprécient le film. La bonne nouvelle pour les créateurs de The Keral Story est que le film a été annoncé en franchise d’impôt dans des États comme le Madhya Pradesh et l’Uttar Pradesh. Les derniers rapports suggèrent également que le film est désormais exempt d’impôt dans l’Haryana. Cela donnerait un coup de pouce significatif aux chiffres du box-office du film.