The Kerala Story a du mal à conclure un accord OTT favorable; le fabricant Sudipto Sen se sent « puni »

Après Pathaan, le plus gros tube de Bollywood en 2023 est The Kerala Story. Le film est basé sur les reportages sur la façon dont ISIS a recruté des jeunes femmes de l’État avec une radicalisation planifiée, puis les a envoyées dans des camps terroristes. Adah Sharma, Yogita Bihani, Sonia Balani et Siddhi Idnani étaient les quatre actrices du film. Les créateurs de The Kerala Story ont déclaré qu’ils planifieraient bientôt une version OTT. Mais il semble qu’ils se soient heurtés à des obstacles. Les créateurs de Kerala Story ont apparemment du mal à obtenir un accord favorable des meilleures plates-formes OTT, même s’il s’agit d’un succès certifié de l’industrie.

SUDIPTO SEN FEELS TEAM L’ÉQUIPE KERALA STORY SIDELINED

Le cinéaste Sudipto Sen a déclaré qu’il n’avait reçu aucune offre intéressante d’aucune plate-forme OTT. Ils ont dit qu’ils avaient du mal à obtenir une bonne affaire. Il a également déclaré à un portail de divertissement qu’il semble qu’une certaine partie de l’industrie veuille les punir pour leur succès. Sen a été cité comme disant que le succès de The Kerala Story en a irrité beaucoup. Dans le même temps, des sources ont déclaré à Bollywood Hungama que les plates-formes OTT veulent des films stimulants et divertissants. L’histoire du Kerala est apparue comme un film de propagande. De plus, une certaine partie du public est très mécontente du film.

ADAH SHARMA REMERCIE LES FANS

Adah Sharma a déclaré qu’elle était reconnaissante que le film connaisse une si bonne course. Elle a dit qu’après la pandémie, un film diffusé dans les salles pendant cinq semaines semblait être un rêve et qu’elle en était très reconnaissante. L’actrice a déclaré que le film était contre le terrorisme et non contre une communauté en particulier. L’histoire du Kerala s’est retrouvée dans l’eau chaude même au moment de sa sortie. Eh bien, Vivek Agnihotri, le créateur de The Kashmir Files, avait en quelque sorte dit à l’équipe qu’elle pourrait faire face à des conséquences si le film fonctionnait bien.

The Kashmir Files pourrait devenir une plate-forme OTT après quelques mois. Il semble que ce sera la même chose avec The Kerala Story. Mais le premier film avait plus de mérites cinématographiques si l’on se fie aux rapports des critiques. The Kerala Story n’a pas été publié au Bengale occidental. Le gouvernement a déclaré que cela pourrait créer des troubles dans la société. La polarisation est l’un des problèmes urgents auxquels la société est confrontée en ce moment si les médias sociaux en sont un indicateur.