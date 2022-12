The Kashmir Files : Nadav Lapid, membre du jury de l’IFFI, s’excuse enfin pour sa propagande et son commentaire vulgaire sur le film : “Je ne voulais insulter personne”

La controverse Kashmir Files IFFI prendra enfin fin puisque Nadav Lapid s’est finalement excusé et a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais voulu insulter qui que ce soit. Nadav a fait face à des réactions massives et à des critiques pour son commentaire sur The Kashmir Files où il a qualifié le film de propagande et de vulgaire. Vivek Agnihotri, Anupam Kher, Pallavi Joshi et bien d’autres ont ouvertement critiqué le cinéaste israélien et mis en doute son intégrité pour avoir dénoncé le film sur une plateforme aussi énorme.

Nadav, qui s’est retrouvé dans une énorme controverse pour ses commentaires peu recommandables, a donné des interviews sur les chaînes où il clarifie et fait comprendre pourquoi il a fait cette déclaration. Dans son interaction avec CNN News 18, Nadav s’est excusé pour son commentaire sur The Kashmir Files et a déclaré : “Je ne voulais insulter personne, et mon but n’a jamais été d’insulter les gens ou leurs proches, qui ont souffert. Je m’excuse si c’est la façon dont ils ont interprété ».

Nadav Lapid est un cinéaste israélien qui a le plus grand mal à dire ce qu’il pense. Dans l’une de ses interviews, il a déclaré que faire un mauvais film est un crime, mais a qualifié The Kashmir Files de film de propagande grossier, manipulateur et violent. Nadav a déclaré : « La vérité est que je ne pouvais pas non plus m’empêcher d’imaginer une situation similaire qui pourrait se produire un jour prochain en Israël, et je serais heureux que dans une telle situation, le chef d’un jury étranger soit prêt à dire des choses. comme il les voit”

The Kashmir Files est basé sur le génocide de The Kashmiri Pandits et ce film a créé une énorme tempête au box-office. Anupam Kher, qui a joué Pushkarnath dans le film, a affirmé qu’il avait rendu hommage à son père et qu’il était reconnaissant et submergé par tout ce qui se passait et sa réponse. Le film a rapporté plus de 350 crores au box-office et est devenu le film le plus réussi de Vivek Agnihotri.