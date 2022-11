The Kashmir Files IFFI Controversy: Nadav Lapid, membre du jury, explique pourquoi il a qualifié le film de “propagande et vulgaire”

Le cinéaste israélien Nadav Lapid, qui était l’invité spécial du jury à l’IFFI, a qualifié The Kashmir Files de propagande et de film vulgaire, ce commentaire peu recommandable du cinéaste n’a pas été bien accueilli par les réalisateurs, et il a fait face à un énorme contrecoup pour avoir dit ce qu’il pensait. Et maintenant, Nadav a de nouveau dit ce qu’il pensait et dans son interaction avec YNet, il aurait déclaré qu’il avait passé toute sa journée dans l’appréhension et qu’il était très conscient que l’événement était lié à l’Inde. “Ce n’est pas une position facile, parce que tu es un invité, je suis le président du jury ici, tu es très bien traité. Et puis tu viens attaquer le festival. Il y avait de l’appréhension, et il y avait de l’inconfort. Je n’ai pas Je ne savais pas quelles seraient les dimensions, alors je l’ai fait avec une certaine appréhension. Oui, j’ai passé la journée dans l’appréhension. Disons-le de cette façon : je suis heureux d’être en route pour l’aéroport maintenant ».

Le cinéaste israélien a ajouté que quelqu’un doit s’exprimer : ” Dans les pays qui perdent de plus en plus la capacité de dire ce que vous pensez ou de dire la vérité, quelqu’un doit s’exprimer. Quand j’ai vu ce film, je n’ai pas pu m’empêcher d’imaginer que c’était israélien équivalent, qui n’existe pas mais qui pourrait exister. Alors, je me suis senti obligé, parce que je viens d’un endroit qui n’est pas lui-même réformé et qui est lui-même sur la voie de ceux-ci ».

Regardez la vidéo de Vivek Agnihotri claquant Nadav Lapid après avoir qualifié The Kashmir Files de propagande et de vulgaire.

Vivek Agnihotri et Anupam Kher ont vivement critiqué Nadav Lapid et qualifié sa déclaration de honteuse. Vivek a également publié une déclaration vidéo et a riposté à Nadav Lapid et a déclaré que même si un incident de son film The Kashmir Files s’avérait faux, il arrêterait de faire des films. Pallavi Joshi, qui faisait également partie intégrante du film, a également publié une déclaration officielle et s’en est pris au cinéaste israélien.