The Kashmir Files apparaît comme le film indien le plus populaire, laissant derrière KGF Chapter 2, RRR sur la liste IMDb

IMDb, la base de données en ligne la plus populaire de films et de séries du monde entier, a dévoilé mercredi 13 juillet la liste des films et séries Web indiens les plus populaires de l’année (jusqu’à présent). films et séries indiens populaires sur la liste.

Le blockbuster KGF Chapter 2 de Prashanth Neel, dirigé par Yash, et l’extravagance d’action RRR de SS Rajamouli, titrée par Jr NTR et Ram Charan, sont arrivées aux deuxième et troisième places en tant que films indiens les plus populaires de l’année. Gangubai Kathiawadi et Vikram d’Alia Bhatt avec Kamal Haasan, Fahadh Faasil et Vijay Sethupathi complètent le top cinq des films indiens les plus populaires.

Les cinq autres places sont occupées par Jhund d’Amitabh Bachchan, Samrat Prithviraj d’Akshay Kumar, Runway 34 d’Ajay Devgn, A Thursday de Yami Gautam et Hridayam de Pranav Mohanlal dans l’ordre chronologique.





Dans la catégorie des séries Web, Richa Chadha et Pratik Gandhi ont dirigé The Great Indian Murder et Rocket Boys basés sur la vie des scientifiques indiens Vikram Sarabhai et Homi J. Bhabha interprétés par Ishwak Singh et Jim Sarbh sont aux deuxième et troisième places. Panchayat et Human de Jitendra Kumar avec Shefali Shah et Kirti Kulhari font partie des cinq premiers.

Yeh Kaali Kaali Ankhein de Tahir Raj Bhasin, Apharan d’Arunoday Singh, Escaype Live de Siddharth, Mai de Sakshi Tanwar et The Fame Game de Madhuri Dixit occupent les sixième à dix places en tant que séries indiennes les plus populaires de l’année.





La liste se compose de tous les titres sortis en salles ou numériquement en Inde entre le 1er janvier et le 5 juillet 2022, qui ont une note moyenne des utilisateurs IMDb de 7 ou plus. Ces titres ont généré le plus de pages vues IMDb en Inde dans une fenêtre post-publication de quatre semaines, sur la base des données IMDbPro.