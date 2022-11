The Kashmir Files: Anupam Kher, Darshan Kumar RÉAGISSENT au chef du jury de l’IFFI 2022 qualifiant le film de “propagande, vulgaire”

Au IFFI (International Film Festival of India) Goa 2022, le chef du jury et le réalisateur israélien Nadav Lapid ont critiqué The Kashmir Files de Vivek Agnihotri comme ils l’ont qualifié de film “vulgaire de propagande”. En un rien de temps, leur déclaration est devenue virale sur Internet. L’acteur Anupam Kher, qui a joué un rôle clé dans le film, s’est rendu sur son Twitter en réagissant aux remarques. Le cinéaste Ashoke Pandit a également utilisé son Twitter pour critiquer Nadav Lapid.

La vidéo de Nadav Lapid de l’IFFI a reçu de nombreuses réactions mitigées sur les plateformes de médias sociaux. Anupam a tweeté en disant : “Peu importe la taille du mensonge, il est toujours petit par rapport à la vérité (sic).” Cependant, il n’a pas mentionné le nom de Lapid dans son tweet.

Jetez un oeil au tweet d’Anupam Kher –

Ashoke Pandit a écrit : “Le cinéaste #israélien #NadavLapid s’est moqué de la lutte de l’Inde contre le terrorisme en qualifiant #KashmirFiles de film vulgaire. Il a insulté 7 lac #KashmiriPandits sous le nez du gouvernement du #BJP. C’est un coup dur pour #IFFIGoa2022 la crédibilité. Honte (sic).”

Un regard sur le tweet d’Ashoke Pandit –

L’acteur Darshan Kumar a été bouleversé par ces remarques. Dans une interview avec ETimes, l’acteur a déclaré que chacun avait sa propre opinion sur n’importe quoi et la façon dont il le voyait. Il a ajouté en disant qu’on ne peut nier le fait que le film a dépeint le sort réel de la communauté des pandits du Cachemire. Il a appelé le film une réalité. The Kashmir Files est à la mode sur le L’actualité du divertissement.

The Kashmir Files était l’un des films les plus rentables de l’année basé sur la vie de Kashmiri Pandits en 1990 pendant l’insurrection du Kahsmir. L’histoire du film portait sur le génocide au Cachemire de la communauté Kashmiri Pandit. Le film a été financé par Tej Narayan Agarwal, Abhishek Agarwal, Pallavi Joshi et Vivek Agnihotri et a présenté Mithun Chakraborty, Anupam Kher, Darshan Kumar, Pallavi Joshi, Bhasha Sumbali et plus dans des rôles clés.