The Kashmir File row : le cinéaste israélien Nadav Lapid qualifie le film de « prapaganda » ; Anupam Kher et Vivek Agnihotri réagissent [Watch Video]

La rangée Fichier Cachemire : Le film du réalisateur Vivek Agnihotri “The Kashmir Files”, qui était en constante controverse avant et après sa sortie, s’est à nouveau retrouvé mêlé à une nouvelle controverse. Cette fois, la raison de l’agitation est la déclaration faite par le chef du jury de l’IFFI, Nadav Lapid, dans laquelle il a qualifié le film The Kashmir Files de “vulgaire et inapproprié”. Cette remarque a été faite par Lapid lors de la cérémonie de clôture du “International Film Festival of India”. Dans le même temps, plusieurs personnalités du cinéma de Bollywood, dont les acteurs Darshan Kumar et Anupam Kher, qui ont joué les rôles principaux dans le film, ont vivement réagi à la remarque de Lapid sur le film. Regarder la vidéo.