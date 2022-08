The Kapil Sharma Show : Y a-t-il un problème entre Krushna Abhishek et Kapil Sharma ? L’ancien BREAKS Silence

Après une petite pause, The Kapil Sharma Show devrait bientôt revenir sur Sony TV le 10 septembre 2022. Kapil Sharma, Archana Puran Singh, Kiku Sharda, Sumona Chakravarti et Chandan Prabhakar seront vus dans la nouvelle saison de l’émission. , Mais, Krushna Abhishek a décidé de ne pas faire partie de l’émission. Il y a eu plusieurs rapports sur la sortie de Krushna de la série. Un rapport a déclaré que tout n’allait pas bien entre lui et Kapil, et l’un des rapports a également affirmé qu’il avait décidé de quitter la série en raison de problèmes monétaires.

Cependant, récemment, Krushna a parlé de sa sortie et a également laissé entendre qu’il pourrait faire un retour dans la série. Lorsque les paparazzi lui ont demandé si ses co-stars de The Kapil Sharma Show allaient lui manquer, Krushna a déclaré : « Kapil et moi allons ensemble en Australie. Il n’y a pas de problèmes entre nous. Je l’aime et il m’aime. Mera bhi show hai who, je reviendrai.” Regardez la vidéo ci-dessous

Krushna était connu pour jouer plusieurs personnages dans la série comme Sapna, Amitabh Bachchan, Dharmendra et d’autres. Mais, sa performance en tant que Sapna a toujours attiré l’attention de tout le monde, et nous sommes sûrs que le public va beaucoup manquer à Sapna et à ses blagues sur les massages.

Il y a quelques jours, Kapil a partagé la nouvelle promo de The Kapil Sharma Show, et de nombreux nouveaux visages vont être introduits cette saison, dont Bigg Boss 12, la célèbre Srishty Rode. Découvrez la promo ci-dessous

Kapil a commencé à tourner pour la nouvelle saison, et dans l’un des prochains épisodes, le casting de Maharani saison 2 sera vu sur The Kapil Sharma Show. Récemment, Kapil a posté quelques photos avec Huma Qureshi sur Instagram. Découvrez les photos ici