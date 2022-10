The Kapil Sharma Show : Sidharth Sagar révèle pourquoi Ranveer Singh est le plus difficile à imiter et c’est HILARANT [Watch Video]

Sidharth Sagar est un célèbre humoriste qui a admis que son héros est Ranveer Singh. Le comédien s’inspire de chaque mouvement de De Deepika Padukone mari, Ranveer. Sidharth a toujours rêvé de jouer le rôle de son héros préféré à l’écran. C’était sur Le spectacle Kapil Sharma que Sidharth a finalement réalisé son rêve d’agir en tant que Bajirao Mastani acteur de cinéma.

Sidharth comme on le voit dans la vidéo est devenu tout rose. Il a été vu vêtu d’un manteau rose et d’un pantalon de survêtement. Pour les non-initiés, Ranveer avait poussé son jeu de mode à un niveau supérieur en publiant une photo de la tête aux pieds dans une tenue rose. Il semble que Sidharth ait également fait de même et ait terrassé le public et le casting de Code Name Tiranga qui est Parineeti Chopra, Hardy Sandhu, Sharad Kelkar, Rajit Kapur et le réalisateur du film Ribhu Dasgupta avec ses discussions et ses activités. Dans une interview avec Zoom, le comédien a déclaré qu’il avait toujours admiré Ranveer Singh pour ses talents d’acteur et son énergie débordante. Sidharth a également admis avoir vu son acteur préféré et observé tous ses mouvements à l’écran et hors écran et pendant très longtemps, il voulait jouer le rôle de Ranveer.

Regardez Sidharth Sagar jouer le rôle de Ranveer Singh.

Son numéro a également été apprécié par Kapil Sharma, l’animateur de l’émission, et par Archana Puran Singh, juge de l’émission. Sidharth a également révélé que l’ensemble du casting de The Kapil Sharma Show avait fait sa journée et qu’il attendait depuis le plus longtemps que l’épisode soit mis en ligne. Il ne savait pas qu’il recevrait autant d’amour de tout le monde. Revenant à l’inspiration de Sidharth Ranveer, l’acteur a été vu pour la dernière fois à Jayeshbhai Jordaar. Le film n’a pas bien marché au guichet. Il sera ensuite vu à Cirkus en face de Pooja Hegde.