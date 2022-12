The Kapil Sharma Show : Ranveer Singh affirme qu’Archana Puran Singh porte ses vêtements; rencontre son sosie très enthousiaste alors qu’il fait la promotion de Cirkus [Watch]

Le spectacle Kapil Sharma est diffusé le week-end et nous parions que vous ne voudriez pas manquer les incroyables épisodes de ce week-end. C’est l’équipe Cirque qui visite le Kapil Sharma Show et les promos du même sont déjà sortis. Cela promet d’être une émeute de rire d’un épisode. Quand il est Rohit Shettyqui est connu pour ses incroyables films comiques rendant visite à l’un des meilleurs comédiens d’Inde, Kapil Sharma‘s show, c’est le moment de s’asseoir autour du canapé et de profiter des épisodes déjantés. Ranveer Singh, Pooja Hegde, Jacqueline Fernandez et d’autres se joindront à Kapil pour vous divertir.

Cirkus visite le spectacle Kapil Sharma

Cirkus est à la mode partout dans les actualités du divertissement. La chaîne a abandonné la promo du prochain épisode de The Kapil Sharma Show et cela commence avec Ranveer Singh faisant son entrée avec Pooja Hegde, Varun Sharma et Jacqueline Fernandez. Ils dansent tous sur la chanson Current Laga Re. Deepika Padukone manquera beaucoup à Kapil Sharma. Le comédien commence ses blagues en disant qu’il y a tellement d’acteurs qui errent dans la Filmcity en fouillant le nombre d’acteurs qui travaillent dans Cirkus réalisé par Rohit Shetty. Il demande également en plaisantant à Rohit s’il a volé de l’argent à la banque.

Lorsque Pooja dit : « Rohit sir khud ek bank hai », le directeur désigne Kapil en disant qu’il est la plus grande banque. Il semble qu’il y aurait également une compétition de hula-hoop entre Jacqueline et Pooja. Varun et Ranveer se joindront également. Kapil Sharma demande à Ranveer Deepika d’être présenté dans la chanson pour un film de 2,15 heures, ils auraient pu avoir la beauté Pathaan pendant 10 minutes puisqu’ils tournent pendant 5 heures pour The Kapil Sharma Show. Kapil aime beaucoup Deepika. Plus tard, nous voyons également un faux Ranveer, joué par Siddharth Sagar, décrivant avec justesse la machine à énergie de la série. La promo de l’épisode est tellement hilarante, imaginez à quel point l’épisode sera drôle !

Regardez la vidéo promotionnelle du Kapil Sharma Show mettant en vedette les stars de Cirkus ici :

Selon les rapports, Cirkus est basé sur la pièce de théâtre de William Shakespeare, The Comedy Of Errors. Outre Deepika Padukone, le film aurait Ajay Devgn dans une apparition spéciale. Cirkus sort le 23 décembre 2022.