Le Kapil Sharma Show a débuté en 2016 avec Kapil Sharma et son équipe de comédiens, dont Kiku Sharda, Sunil Grover, Sumona Chakravarti, Chandan Prabhakar et Ali Asgar. Cependant, beaucoup d’entre eux, dont Krushna Abhishek et Bharti Singh, ont quitté la série comique après avoir acquis un nom et une renommée dans la série. Regarde.