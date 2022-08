The Kapil Sharma Show : Krushna Abhishek a-t-il eu une retombée avec Kapil Sharma ? Est-ce que sa raison tiff derrière sa sortie? Voici ce que nous savons

Le spectacle Kapil Sharma est l’une des émissions de télévision humoristiques les plus appréciées du pays. Kapil Sharma a pris une pause du spectacle en raison de leur tournée à l’étranger. Et maintenant, The Kapil Sharma Show est prêt à revenir avec une nouvelle saison. Kapil et sa troupe seront de retour. Cependant, cette fois avec quelques anciens membres de la distribution, il y aura également de nouveaux artistes. Récemment, des rapports de Krushna Abhishek à rejoindre la nouvelle saison de The Kapil Sharma Show a fait surface. Et maintenant, il y a une mise à jour sur les raisons pour lesquelles Krushna pourrait ne pas faire partie de l’émission de Kapil cette saison.

The Kapil Sharma Show : Krushna ne fait pas partie du show ?

Krushna Abhishek est connu pour jouer Sapna aux côtés de divers autres personnages dans The Kapil Sharma Show. Il a beaucoup amusé les fans avec ses personnages. Mais l’acteur et comédien ne reviendra pas. Et un rapport dans Pinkvilla a déclaré que Krushna ne faisait pas l’émission en raison de “problèmes d’accord”. Alors, les retombées de Krushna ou le prétendu conflit avec Kapil Sharma sont-ils la raison pour laquelle il ne fait pas The Kapil Sharma Show ? Eh bien, un reportage dans un quotidien a déclaré que puisque Kapil n’est pas le producteur de l’émission, les rumeurs selon lesquelles son conflit avec Krushna serait la raison du retrait de ce dernier sont sans fondement. Krushna n’a pas quitté la série en raison de différences créatives et Kapil et lui ont un amour et un respect immenses l’un pour l’autre, selon le rapport.

Pourquoi Krushna Abhishek ne fait-il pas The Kapil Sharma Show ?

Maintenant, un rapport sur un autre portail médiatique a fait surface révélant la raison de la sortie de Krushna du Kapil Sharma Show. ETimes déclare que les fabricants et Krushna travaillent sur leurs différences. Ils ont cité une source disant que l’une des principales préoccupations était les frais. Et le salaire est la raison pour laquelle Krushna s’est retiré. Cependant, les fabricants et Krushna tentent de régler le problème, indique le rapport.

Pendant ce temps, la source ajoute que Kapil Sharma aux côtés de Krushna Abhishek, Kiku Sharda et Chandan Prabhakar vont bientôt s’envoler pour l’Australie pour un spectacle. Espérons que Krushna et les créateurs aplanissent leurs différences bientôt.