Eh bien, c’est une bonne nouvelle pour les fans du talk-show comique le plus populaire de la télévision, le Kapil Sharma Show. Selon les derniers rapports, Kapil Sharma et toute l’équipe de «TKSS» devraient revenir avec leur thérapie du rire avec une nouvelle saison sur Sony Entertainment Television.

Prêt à faire un retour dans un nouvel avatar, un rapport de Telly Chakkar affirme que les artistes seront de retour sur le petit écran avec le spectacle le 21 juillet. «The Kapil Sharma Show» a été diffusé en février. Peu de temps après, il a été rapporté que les créateurs seraient de retour avec une nouvelle saison qui a ensuite été confirmée par Kapil lui-même lorsqu’en mars, le comédien-acteur a partagé un message disant qu’il prévoyait d’ajouter de nouvelles personnes à l’équipe créative.

Pendant ce temps, la nouvelle saison aura un format légèrement différent de la saison dernière. Apparemment, le tournage de la nouvelle saison de l’émission débutera à partir de la première semaine de juillet.

Plus tôt, il a été révélé que la nouvelle saison de l’émission mettra en vedette Krushna Abhishek, Kiku Sharda, Bharti Singh, Sumona Chakravarti, Chandan Prabhakar et Archana Puran Singh avec l’ajout de nouveaux acteurs et écrivains à l’équipe.

La question de savoir si la nouvelle saison aura ou non un public en direct n’a pas encore été révélée.

Plus tôt, Kapil a déclaré à IANS dans une interview: « Je suis ravi et heureux d’accueillir de nouveaux talents – acteurs et écrivains sur » The Kapil Sharma Show « . J’ai hâte de rencontrer des personnes aux vues similaires et talentueuses qui ont la bonne passion pour le divertissement. »

L’émission sera coproduite par Salman Khan Television (SKTV) et Banijay Asia.