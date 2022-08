The Kapil Sharma Show : Ce concurrent de Bigg Boss 12 est le nouveau venu [Watch Video]

La nouvelle saison de The Kapil Sharma Show sera diffusée à partir du 10 septembre 2022. Cette fois, nous verrons un certain nombre de nouveaux acteurs dans l’émission de comédie à succès. Krushna Abhishek n’en fera pas partie car il y a des problèmes de paiement présumés. Kapil Sharma avait fait une pause pour travailler sur son film avec Nandita Das. Il a maintenant terminé le tournage. De plus, il a fait une énorme tournée en Amérique du Nord avec des spectacles au Canada et dans des villes américaines. Il s’est également beaucoup concentré sur sa santé et a l’air plus en forme et plus en forme qu’avant.

La nouvelle vidéo est sortie, et on peut voir Srishty Rode dans la même. L’actrice est connue pour son passage dans Bigg Boss 12. Les fans ont aimé sa chimie avec Rohit Suchanti. Les deux auraient également été ensemble pendant un certain temps. De plus, il y avait sa séparation laide avec son beau, Manish Naggdev.

Le spectacle a quelques nouveaux visages comme Gaurav Dubey et Siddharth. Kapil Sharma a augmenté ses honoraires pour la nouvelle saison de l’émission. Il facture apparemment Rs 50 lakh par épisode. Ses honoraires antérieurs étaient de Rs 20 lakh. Son film avec Nandita Das met également en vedette Shahana Goswami. Sur The Kapil Sharma Show, nous verrons de vieux habitués comme Archana Puran Singh, Kiku Sharda et Sumona Chakravarti. En parlant du film, c’est le rôle d’un homme qui est un livreur de nourriture. L’humour est destiné à l’homme du commun. L’émission Netflix de Kapil Sharma a également un immense amour.