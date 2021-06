Krushna, alias Sapna, a partagé une vidéo amusante de retour sur « The Kapil Sharma Show » (TKSS) du tournage de leur premier épisode sur sa page Instagram officielle. « Notre premier épisode était tellement excité et nerveux que la première fois, nous avions demandé 1 crore et j’ai hâte de reprendre, nous allons bientôt arriver », a déclaré la légende.

L’émission sera produite par Salman Khan Television (SKTV) et Banijay Asia. « Alors que Kapil Sharma et le reste de la distribution sont des noms bien connus dans le pays, nous essayons chaque jour de donner au public quelque chose de nouveau et d’excitant. Cette opportunité ici pour des membres supplémentaires de la distribution et de l’équipe a le même objectif », Nadeem Koreishi, PDG, SKTV partagé avec une agence de presse.

Pendant ce temps, le PDG et fondateur de Banijay Asia a déclaré : « Au fil des ans, le Kapil Sharma Show a créé son fidèle groupe de fans. Kapil, avec son timing comique et sa présence à l’écran, est devenu un nom familier. Nous sommes impatients d’étendre notre équipe, prenant un nouveau départ et divertissant à nouveau le public. »

Le dernier épisode de TKSS a été diffusé le 31 janvier 2021.