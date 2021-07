« The Kapil Sharma Show »: Bharti Singh, Kapil Sharma et d’autres exhortent les fans à se faire vacciner dans une vidéo hilarante

Sans aucun doute, « The Kapil Sharma Show » est rapidement devenu un nom familier. À la fin de l’émission, les téléspectateurs étaient mécontents. Les fans ont hâte de revoir l’équipe maintenant que l’émission sera de retour dans quelques jours.

Kapil Sharma a récemment publié une vidéo sur Instagram encourageant les gens à se faire vacciner.

Il a également ajouté que « le rire est le meilleur remède », ce qui implique que le spectacle reviendra dans un proche avenir.

Les artistes commencent la vidéo en déclarant « Siège confirmé », indiquant que le casting a reçu les deux doses de vaccin. En outre, il a exhorté les téléspectateurs à se faire vacciner.

Bharti Singh, Krushna Abhishek, Chandan Prabhakar, Kiku Sharda et Sudesh Lehri dansent sur le tapis rouge à la fin, et Archana Puran Singh fait une apparition.

Regardez la vidéo ici-

Alors que l’ancien casting reviendra pour la prochaine saison de « The Kapil Sharma Show », davantage de comédiens, d’acteurs et d’écrivains devraient rejoindre l’équipe. Kapil avait déclaré plus tôt cette année en mars qu’ils étaient impatients de rencontrer des personnes talentueuses et partageant les mêmes idées, passionnées par le divertissement. Banijay Asia et Salman Khan Television collaborent sur la prochaine saison de « The Kapil Sharma Show » (SKTV).

L’émission a été interrompue en février lorsque Kapil a annoncé qu’il souhaitait passer plus de temps avec sa famille après sa femme Ginni Chatrath et qu’il a accueilli un nouveau-né, qu’ils ont nommé Trishaan.