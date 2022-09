The Kapil Sharma Show : Archana Puran Singh se sent privé et trompé en tant qu’acteur ; veut demander du travail comme Neena Gupta

De Comedy Circus à The Kapil Sharma Show, Archana Puran Singh est depuis longtemps associée à des spectacles et à des films comiques. Son rire incontrôlable laisse souvent tout le monde en grand écart et ses rôles comiques ont également été appréciés. Cependant, Archana se sent privé et trompé en tant qu’acteur après avoir été stéréotypé dans la comédie. Elle aspire à jouer des rôles sérieux et veut commencer à demander du travail comme l’actrice vétéran Neena Gupta.

Parlant de son image comique, Archana a déclaré à The Indian Express : “Ce chhaap (image) est si solide. De plus, beaucoup de gens pensent que ce qu’ils devraient m’offrir après Mme Briganza. Cela fait presque 25 ans que Kuch Kuch Hota Hai Et le personnage me suit toujours. Les gens pensent aussi que je ne suis le mieux adapté que pour la comédie. En tant qu’acteur, je me sens privé, trompé et j’ai envie de bons rôles.

Archana a déclaré que lorsque quelqu’un est stéréotypé dans un genre particulier, c’est la mort d’un acteur. Elle a rappelé comment Neena Gupta avait posté sur les réseaux sociaux demandant aux producteurs et cinéastes de lui proposer du travail et a déclaré qu’elle pourrait devoir suivre le même chemin pour satisfaire l’acteur en elle.

Elle a ajouté qu’elle voulait jouer des rôles significatifs et qu’elle mourait d’envie de jouer. Elle a dit que les gens n’avaient vu qu’un aspect de son jeu, mais elle a dit qu’elle pouvait pleurer et aussi faire pleurer les gens avec sa performance. Elle a manifesté qu’un jour viendra un moment où elle explorera ce côté particulier de la sienne.

Auparavant, Archana avait déclaré qu’elle se sentait bénie avec son voyage de rêve sur The Kapil Sharma Show et qu’aucune autre émission de télévision ne pouvait le remplacer. Elle avait dit qu’elle était partante pour une comédie ou un film à tout moment tout en parlant de juger le champion du rire de l’Inde.