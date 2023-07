The Kapil Sharma Show : Anil Kapoor se moque d’Akshay Kumar, « Woh paise lete hain, aur main… »

Anil Kapoor a récemment pris un jibe à Akshay Kumar sur The Kapil Sharma Show (TKSS). L’épisode final de TKSS sera diffusé le week-end prochain, marquant la fin de la saison 2. Rendre la finale encore plus spéciale pour les téléspectateurs, l’ensemble du casting de la série acclamée par la critique de Netflix The Night Manager, y compris Anil Kapoor, Aditya Roy Kapoor, Sobhita Dhulipala, et Tillotama Shome marqueront leur présence sur le chat show. Alors que le comédien hôte Kapil Sharma est généralement connu pour faire des blagues avec des jeux de mots, cette fois, les tables ont tourné car c’est Anil Kapoor qui a quitté Kapil et le public en deux parties cette fois.

Anil Kapoor est venu promouvoir Jugg Jug Jeeyo dans The Kapil Sharma Show

Une vidéo promotionnelle de The Kapil Sharma Show a été publiée par Set India sur les réseaux sociaux. Il montrait Kapil Sharma se livrant à une plaisanterie amicale avec le casting de The Night Manager. Rafraîchissant sa mémoire, Kapil a rappelé que l’année dernière, Anil Kapoor avait fait une apparition sur TKSS, pour promouvoir son film Jugg Jug Jeeyo. Par coïncidence, c’était aussi lors de l’épisode final. Tirant sur cette ficelle, Kapil a demandé à Anil Kapoor, « Aap finale ke shaukeen hain ya aapko dusron ka kaam bandh karane maza aata hai? » (Tu aimes aller aux finales ou tu aimes regarder les gens se retirer du travail) ? »

Anil Kapoor sur Akshay Kumar

Donnant un retour plein d’esprit, Anil Kapoor a partagé qu’il était vrai qu’Akshay Kumar apparaît sur The Kapil Sharma Show lors de son tout premier épisode. Mais l’acteur de Mr India a ajouté que bien qu’Akshay facture de l’argent pour cela, il vient gratuitement à TKSS sur le dernier épisode. « Akshay saab toh shuru karwate hai n’est-ce pas? Woh paise lete hain main free karta hoon (Akshay Kumar vient au début de la saison. Il prend de l’argent mais je le fais gratuitement) », a plaisanté Anil Kapoor. Sa réponse fit éclater de rire Kapil et les autres personnes présentes.

India’s Got Talent remplace The Kapil Sharma Show

Plus tard dans la promo, un artiste est apparu sur scène, se faisant passer pour Akshay Kumar. Kapil Sharma, toujours prêt avec ses remarques pertinentes, a déclaré que même si son émission aurait pu se permettre Akshay au début de la saison, c’est maintenant devenu une véritable épreuve car les créateurs sont à court d’argent. Après sa course finale, The Kapil Sharma Show sera remplacé par India’s Got Talent, à 21h30, tous les week-ends.