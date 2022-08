The Kapil Sharma Show: Ali Asgar parle de son tiff avec Kapil Sharma – “Peut-être que Kapil ne savait pas pourquoi j’ai quitté la série”

Cela fait presque 5 ans qu’Ali Asgar a fait ses adieux au Kapil Sharma Show après la bagarre en vol entre Kapil Sharma et Sunil Grover. Ali était devenu familial avec son personnage de Grand-mère dans l’émission comique. Cependant, il a décidé d’arrêter car il sentait que son personnage ne grandissait pas, ce qui a conduit à son mécontentement. Dans une nouvelle interview, Ali a clarifié sa prétendue querelle avec Kapil et a déclaré qu’il avait une grande estime pour lui en tant que comédien.

Parlant de la raison pour laquelle il a quitté The Kapil Sharma Show, Ali a déclaré qu’il n’était pas satisfait sur le plan créatif de son personnage de Naani par rapport à celui de Grand-mère et qu’il avait transmis la même chose à l’équipe avant même de partir en tournée en Australie en 2017. Il a partagé ses appréhensions. avec l’équipe et leur a dit qu’il n’avait pas trop envie de renouveler son contrat.

“Peut-être que Kapil ne savait pas la raison pour laquelle j’ai quitté la série. Cela ne l’a peut-être pas atteint. Je ne peux pas tricher en tant qu’artiste. Si je ne suis pas content, comment vais-je divertir le public? Alors, ça semblait mieux de quitter la série à ce moment-là et si quelque chose de sympa se présentait, nous pourrions collaborer à nouveau”, a déclaré Ali au Bombay Times.

“Nous nous sommes manqués les appels à l’époque et il y avait un manque de communication. Avec le temps, nous avons tous les deux évolué. Mais je suis heureux d’en avoir fait partie et j’ai beaucoup appris de lui. Je le respecterai toujours. Il comprend le pouls du public et sait organiser un spectacle », a-t-il ajouté.

Ali était également d’accord avec le fait qu’après avoir quitté The Kapil Sharma Show, il ne pouvait pas recréer le succès avec ses autres projets. Cependant, il ne se plaint pas et ne regrette pas sa décision car il avait une raison de démissionner et ce n’était pas une décision du jour au lendemain. Il a dit que si son intention était de gagner de l’argent, il aurait continué à faire partie de l’émission.