The Impact of Weight Bias – As-Told-To Avec Joe Nadglowski, président/PDG, Obesity Action Coalition

Nous disons aux médecins qu’il est probable que leur patient ait eu une mauvaise expérience avec un fournisseur de soins de santé – et c’est une question compliquée. Nous devons adopter cette approche tenant compte des traumatismes pour comprendre et ne pas faire en sorte que la personne se sente mal dans sa peau.

Je pense que la plupart des gens qui luttent contre leur obésité et leur santé à cause de l’obésité veulent faire quelque chose et ont probablement essayé de faire beaucoup de choses. Cette idée qu’ils n’essaient pas, et que nous devons blâmer et faire honte aux gens, est fausse.