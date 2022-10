The Immortal Ashwatthama : Sara Ali Khan s’est retirée de la vedette de Vicky Kaushal en raison d’un facteur d’âge ? Voici ce que nous savons

Prochain film fantastique de Bollywood L’Immortel Ashwatthama a été lancé en grande pompe il y a quelque temps. La Film bollywoodienbasé sur le folklore, les étoiles Vicky Kaushal et le verra retrouver son Uri Directeur, Aditya Dhar, dans le deuxième effort de ce dernier. Cela étant dit, nous n’avons pas beaucoup entendu parler du développement de The Immortal Ashwatthama après l’annonce. Et maintenant, quand nous obtenons enfin un La mise à jour de l’immortel Ashwatthamace n’est certainement pas le genre qui Bollywood les cinéphiles, surtout Fans de Vicky Kausal aurait espéré. Il semble que l’actrice principale Sara Ali Khan a choisi de ne pas participer au film.