The Immortal Ashwatthama : le film de Vicky Kaushal et Samantha Ruth Prabhu revient sur les rails après que l’acteur l’ait manifesté sur le canapé de KWK7

Après le succès massif d’Uri: The Surgical Strike, Vicky Kaushal et le réalisateur Aditya Dhar étaient censés se réunir dans leur prochain projet The Immortal Ashwatthama. Cependant, le film est resté en veilleuse. Sur Koffee With Karan 7, Vicky avait dit qu’il avait le cœur brisé après que les fabricants aient débranché la prise après deux ans de préparation. Mais Vicky peut maintenant se réjouir et recommencer à se préparer car les derniers rapports suggèrent que The Immortal Ashwatthama est en train d’être relancé avec Samantha Ruth Prabhu en tête.

Selon Pinkvilla, il y avait des problèmes concernant le budget et le casting du film, mais les réalisateurs ont maintenant trouvé un moyen de le faire avancer. Le film devrait être diffusé l’été prochain. On dit que The Immortal Ashwatthama sera un film en deux parties et les réalisateurs essaieront de conclure l’ensemble du tournage en une seule fois.

Le rapport a également suggéré qu’il n’y avait jamais eu de chance pour Aditya d’aller de l’avant avec le projet sans Vicky Kaushal. Le réalisateur semble avoir travaillé dur sur la recherche de matériel au cours des 3 dernières années et il pourrait envisager de faire passer les choses au niveau supérieur. Les producteurs semblent également assez impressionnés par le storyboard du réalisateur sur le plan visuel.

“C’est un film qui peut changer la donne pour le cinéma hindi. Aditya veut présenter l’Immortel Ashwatthama du Mahabharata dans un format de super-héros, et pense que son histoire peut également franchir les frontières nationales. Il est tout excité et est enfin prêt à prendre le film sur les planchers d’ici l’été prochain”, a déclaré la source citée par le portail de divertissement.

L’année dernière, Vicky s’était rendue sur les réseaux sociaux pour annoncer son film de super-héros avec Aditya Dhar. Il avait également partagé quelques affiches du nouveau film, intitulé The Immortal Ashwatthama, ainsi que l’annonce.

“Débordée et extatique ! À l’occasion du 2e anniversaire d’URI-The Surgical Strike”, l’équipe vous donne un aperçu du monde de #TheImmortalAshwatthama J’ai hâte d’entreprendre ce voyage avec l’équipe de rêve de @adityadharfilms #RonnieScrewvala @rsvpmovies @soniyeah22, « Vicky a posté sur Instagram avec deux affiches qui ont une touche de mythologie et de modernité », lit-on dans son post.

Dans le Mahabharat, Ashwatthama était le fils du gourou Dronacharya, l’instructeur d’armes des Pandavas et des Kauravas, et le dernier commandant en chef des Kauravas dans la guerre de Kurukshetra. Selon l’épopée, il a été maudit de devenir Chiranjivi, ou immortel, par Krishna.

Pendant ce temps, Vicky a une programmation passionnante pour des films tels que Govinda Naam Mera, Great Indian Family et Sam Manekshaw.