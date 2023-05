The Immortal Ashwatthama : Après la sortie de Vicky Kaushal, la star de Pushpa 2 Allu Arjun en pourparlers avec Aditya Dhar ?

L’immortel Ashwatthama était le film de Vicky Kaushal, mais maintenant la sortie de l’acteur a suscité beaucoup de spéculations sur le fait que tout ne va pas bien entre lui et le réalisateur d’URI Aditya Dhar, qui lui a donné le plus gros succès de sa carrière. Et maintenant, le dernier buzz est que la star de Pushpa 2, Allu Arjun, est en pourparlers officiels avec Aditya Dhar et Jio Studios pour ce film. Comme on dit, chaque film est destiné, et l’immoral Ashwatthama n’était pas dans le destin de Vicky malgré toutes les manifestations. Lorsque le nom de Vicky Kaushal a été supprimé du film, il y avait de forts rapports selon lesquels Ranveer Singh remplacerait la star de Govinda Naam Mera, mais bientôt ce buzz a diminué, et maintenant que le nom d’Allu Arjun a été tagué avec Immortal Ashwatthama, il a la star de Pushpa les fans sont excités et ils ont vraiment hâte que l’acteur franchisse le pas et se transforme en Immortal Ashwatthama du Mahabharata.

Les fans de Vicky Kaushal ont été très déçus et ont critiqué les créateurs pour avoir détruit la carrière de Vicky Kaushal, car l’acteur a donné sa sueur et son sang pour la préparation de ce rôle. Dans l’une de ses interviews avec PTI, l’acteur de Sam Bahadur s’est dit découragé par le retard et a déclaré : « Il y aura un meilleur moment pour faire ce film. Plus que décourageant, c’est le fait que tout film devrait être réalisé au mieux. temps pour ce film. Chaque fois que le film est plus grand que moi ou tout individu qui y est attaché, nous devons donc choisir un moment qui justifie de faire ce film. Donc, nous attendons que ce moment vienne ».

De toute évidence, le bon moment n’est pas arrivé pour Vicky Kaushal, mais nous avons hâte que la star annonce son coup sur des films qui feront à nouveau sensation au box-office. Pendant ce temps, les fans d’Allu Arjun attendent avec impatience l’annonce officielle de son rôle principal dans The Immortal Ashwatthama d’Aditya Char.