‘The IIconics’ Billie Kay et Peyton Royce parlent de leur sortie de la WWE et de leurs projets futurs

Les anciennes championnes par équipe féminine de la WWE, les IIconics, ont discuté jeudi de leur sortie choquante par la World Wrestling Entertainment le mois dernier. Le duo a également évoqué la possibilité de signer pour All Elite Wrestling (AEW) ou Impact Wrestling. Billie Kay et Peyton Royce faisaient partie des nombreux autres lutteurs vedettes qui ont été abandonnés par la WWE le mois dernier.

Parlant de son départ de l’univers de la WWE, Jessica McKay, anciennement connue sous le nom de Billie Kay, a déclaré qu’elle n’avait aucune idée que la société de divertissement sportif prévoyait de les libérer. McKay a même poursuivi en révélant que lorsqu’elle a reçu l’appel téléphonique de la WWE, elle a supposé qu’il s’agirait d’un nouveau complot.

McKay a en outre déclaré qu’après avoir appris que la WWE ne prévoyait pas de prolonger son contrat, elle était « choquée et navrée ».

L’autre moitié des IIconics, Cassie Lee, connue sous le nom de Peyton Royce, a également exprimé son « choc absolu » après avoir entendu la nouvelle.

McKay et Lee sont récemment apparus sur Busted Open Radio.

« Donc, c’était absolument un choc, parce que, évidemment, ils font les coupes budgétaires une fois par an, mais ils ne l’avaient pas fait depuis un moment, et puis j’ai pensé que les années dernières étaient uniquement à cause de la pandémie, alors je l’ai fait ‘ Je ne l’ai pas vu venir et j’aurais peut-être dû, surtout parce que je ne faisais vraiment rien. Depuis qu’ils nous ont renversés », a déclaré Lee.

Les IIconics, une équipe australienne de lutte professionnelle composée de Kay et Royce, ont été renversés par la WWE au second semestre 2020. Après leur séparation, Kay a été transféré à SmackDown, tandis que Royce a été repêché à RAW.

Le duo a également évoqué la possibilité de chanter avec d’autres sociétés de lutte professionnelle comme AEW et IMPACT Wrestling dans la même interview, affirmant que ce serait une décision difficile de leur part.

Lee a également expliqué comment ils peuvent aider AEW à développer leur division féminine. D’un autre côté, s’ils rejoignent IMPACT, la société dispose déjà d’une « division Knockouts bien établie dans laquelle nous pourrions facilement nous glisser ».

