The Idol: The Weeknd, Sam Levinson esquive avec succès une narration décente dans le slog de HBO

Après des mois de reportages détaillant une production désastreuse, un exode de la distribution et de l’équipe et de mauvaises critiques du Festival de Cannes, le drame de l’industrie musicale de HBO L’idoleà propos d’une pop star bad girl (Lily-Rose Depp) qui tombe amoureuse d’un gourou de l’entraide et d’un leader culte (le chanteur canadien devenu acteur Abel « The Weeknd » Tesfaye), a été créée dimanche soir.

Tesfaye a co-créé la série avec Euphorie showrunner Sam Levinson – et mon Dieu, quelqu’un aurait dû les arrêter.

Le spectacle s’ouvre sur une séquence fastidieusement longue où Jocelyn (Depp) pose pour une séance photo partiellement nue, se tordant et ronronnant pour la caméra, comme on le fait. À proximité, son directeur créatif Xander (la chanteuse pop Troye Sivan) et la directrice du label Nikki (Hacks‘ Jane Adams) opine, vacillant plutôt ennuyeusement dans l’exposition, à propos de l’image de star de Jocelyn : elle a eu une dépression psychotique après la mort de sa mère un an auparavant et revient à la vie aux yeux du public.

Les mots « la maladie mentale est sexy » sont prononcés à haute voix.

Depp dans le rôle de Jocelyn dans The Idol. Même si Depp apporte une sorte de naturalisme au rôle, le personnage qu’elle joue est comme une poupée en papier, à peine émotive. (HBO)

Le tournage de Jocelyn est interrompu lorsqu’un coordinateur de l’intimité intervient pour rappeler au photographe que le cavalier de nudité de la chanteuse limite les parties de son corps qui peuvent être montrées. Une fois que Jocelyn a vent de l’intrusion du coordinateur, elle parle à son manager Chaim (Hank Azaria, avec un accent déroutant) – c’est son corps, après tout, et elle peut en faire ce qu’elle veut. Le mec se retrouve enfermé dans un placard, Levinson a fait connaître son mépris pour les coordonnateurs de l’intimité, et nous passons à autre chose.

Les choses commencent à devenir poilues après le reste de l’équipe de Jocelyn – l’assistante et meilleure amie Leia (Bébé Shivade Rachel Sennott), co-manager Destiny (nominé par Tony Da’Vine Joy Randolph), et le publiciste Benjamin (Ruisseau de Schitt‘s Dan Levy) – découvrez qu’une photo compromettante d’elle a fui sur les réseaux sociaux, où elle a été décrite, en termes graphiques, comme l’objet du plaisir masculin.

Arrêtons-nous là. Autant que c’est douloureux à admettre, on peut comprendre ce que Levinson et al recherchent ici. À l’ère de l’histoire du retour de la pop star, où bon nombre des femmes les plus célèbres des années 80 récupèrent leurs récits personnels plus d’une décennie après avoir été soumises à une attention publique exténuante et misogyne, L’idole essaie de faire la satire du penchant féministe actuel de la célébrité féminine, sapant le pouvoir des filles avec une histoire de sottises rendue possible par l’industrie et les médias sociaux.

C’est une prémisse intéressante. Mais si ce premier épisode est quelque chose à passer, L’idole échoue lamentablement. Même si Depp apporte une sorte de naturalisme au rôle – comme ses scènes avec Sennott, l’amie énervée – le personnage qu’elle joue est comme une poupée en papier, à peine émotive. Les personnages n’ont pas besoin d’être sympathiques (nous sommes bien dans l’âge de l’anti-héros de la télévision, Succession et Barry étant deux exemples récents) mais le moins qu’ils puissent être n’est pas terneen particulier dans une série présentée comme aussi sexy et risquée que celle-ci.

Surstimulant avec peu de plats à emporter

Comme toute émission HBO, L’idole a une valeur de production élevée et une cinématographie élégante. Mais son créateur peu enclin à la substance, Levinson, est plus soucieux de surstimuler ses téléspectateurs que de dire quoi que ce soit de nouveau ou de digne sur les pressions auxquelles les femmes sont confrontées aux yeux du public.

Il nous lance tout un tas d’images – une scène de masturbation, une scène d’asphyxie érotique, l’aveu de la protagoniste qu’elle aime la façon dont son intérêt amoureux est « violeur » – mais il n’y a pas grand-chose à retenir, à part le désir discret de Levinson de provoquer la perle- embrayages.

Co-chef de file et co-créateur du projet, le virage de Tesfaye en tant qu’homme de premier plan ne touche pas les bonnes marques. (HBO)

Alors qu’elle se détend dans une boîte de nuit avec ses amis, Jocelyn rencontre le personnage de Tesfaye, Tedros, propriétaire du joint. Il s’approche d’elle pour une danse, lui disant plus tard: « Tu as le meilleur travail du monde. Tu devrais t’amuser beaucoup plus. » Soit dit en passant, c’est en quelque sorte ce que ressentait ce critique en prenant des notes.

Comme son contemporain Harry Styles, Tesfaye a eu un bon tour dans un film acclamé par la critique (jouant lui-même comme The Weeknd en 2019 Gemmes non taillées) qui a conduit à des illusions de grandeur de performance : il n’est pas un bon acteur. Et si plusieurs rapports de Date limite, IndieWire et Pierre roulante sont vrais, il n’est pas non plus un très bon producteur.

Amy Seimetz, la cinéaste indépendante derrière Le soleil ne brille pas et L’expérience de la petite amie, était d’abord attaché à L’idole en tant que scénariste-réalisateur. Mais elle a quitté la mi-production en avril 2022, apparemment après que Tesfaye ait été mécontente que son approche de l’histoire trop penché dans la perspective féminine. Balle esquivée avec succès !

C’est triste de penser que nous ne pourrons pas voir la version de Seimetz de L’idole. Il y a quelques années, elle a réalisé un film intitulé Elle meurt demain c’était une représentation inventive, obsédante et drôle d’une femme aux prises avec la maladie mentale et le chagrin, quelque chose que – après de nombreuses reprises, recoupes, réécritures et une refonte importante de la distribution et de l’équipe – le charlatan Levinson n’a même pas été près de conjurer.

L’idole diffusé le dimanche à 21 h HE sur HBO et Crave.