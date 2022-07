The Idol : la rappeuse Blackpink Jennie Kim repérée dans la bande-annonce de la série dramatique Weeknd pour HBO ; les fans deviennent fous

Les fans de Blackpink sont maintenant dans un espace heureux. Jennie Kim fait partie de la série dramatique Weeknd’s The Idol pour HBO et c’est maintenant confirmé. Elle a été repérée dans une bande-annonce de The Idol qui devient virale sur Twitter. Jennie Kim, qui est une rappeuse et sous-chanteuse du groupe de filles K-Pop Blackpink, s’est envolée pour les États-Unis il y a quelques jours. Il y avait beaucoup de spéculations sur ses débuts d’actrice. YG Entertainment n’a fait aucune déclaration claire à ce sujet. Les fans veulent voir Jennie Kim jouer à l’écran après Kim Jisoo. Comme nous le savons, Jisoo a fait ses débuts en tant qu’actrice de K-Drama avec Snowdrop. Elle était jumelée avec Jung Hae-In.

Jennie Kim fait partie de The Idol qui est créé par le chanteur The Weeknd, Reza Fahim et le nouveau réalisateur-scénariste Sam Levinson. La fille de Johnny Depp, Lily Rose Depp, est l’actrice principale. Troye Sivan est également là, selon les rapports. Le rôle principal féminin joue une pop star qui tombe amoureuse d’un propriétaire de restaurant qui est également le chef d’une secte. Il a pour toile de fond l’industrie de la musique. Selon les rapports, Jennie Kim a un rôle de premier plan. A noter que Lily Rose et Jennie sont toutes les deux des ambassadrices Chanel et cette dernière est également très amie avec Ho-Yeon Jung qui a fait un clip avec The Weeknd dernièrement. Les fans sont ravis de voir Jennie Kim et voici les réactions…

Les fans espèrent que Jennie Kim sera jumelée de manière romantique avec Troye Sivan dans la série. On peut voir des scènes torrides entre le Weeknd et Lily Rose Depp. Le spectacle est de HBO qui a donné un coup comme Euphoria donc les gens ont de grandes attentes !