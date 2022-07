The Idol: HBO confirme officiellement que la star de Blackpink, Jennie Kim, fait partie de l’émission de Weeknd

Yay! Les stans de Blackpink ont ​​​​enfin obtenu la photo officielle de Jennie Kim de The Idol. Il y a deux jours, elle a été vue dans la bande-annonce de l’émission HBO. Son look en crop top et short est devenu viral. Maintenant, HBO a partagé son premier look et les fans de Jennie Kim sont intrigués. Sur la photo, on peut la voir vêtue de ce qui ressemble à une combinaison sexy. Elle a porté ses cheveux dans un style décalé. Jennie Kim semble perdue dans ses pensées. Dans la bande-annonce, nous avons vu des scènes torrides entre Lily Rose Depp et The Weeknd. The Idol est une création de Weeknd, Sam Levinson et Reza Fahim.

Jennie Kim a été choisie pour #L’IDOLE. pic.twitter.com/51EDmmHMr0 HBO (@HBO) 18 juillet 2022

Dernièrement, les fans de Blackpink ont ​​vu la jolie Kim Jisoo dans le K-Drama Snowdrop avec Jung Hae-in. Elle a obtenu une bonne réponse bien que le drame ait suscité une certaine controverse. The Idol se déroule dans le contexte de l’industrie de la musique. Il s’agit d’un chanteur qui tombe amoureux d’un restaurateur qui est aussi un chef de culte underground. Buzz est que Jennie Kim pourrait être jumelée de manière romantique avec Troye Sivan. La diva de la pop Britney Spears devrait également faire une entrée dans l’émission en camée. Voici comment les fans ont réagi au look…

JENNIE ????????? OMGGGGHHHHHH AdoreJCLC (@celalien_vo) 18 juillet 2022

NOUS AIMONS LE VOIR HBO alba (@jenniesillusion) 18 juillet 2022

Jennie si jolie je l’aime tellement lovenini? (@thebabyisokay) 18 juillet 2022

V ylc vai ri pk Huhu JENNIE DANS L’IDOLE ?J-Ruby-J? ? (@Ti_Ruby_) 18 juillet 2022

Jennie Kim est la rappeuse et chanteuse de la sensation K-Pop Blackpink. Elle est également ambassadrice mondiale de Chanel. Jennie Kim a été vue s’envoler pour Los Angeles il y a quelque temps, et les gens se sont demandé si c’était pour la mission d’acteur. Sa meilleure amie Ho-Yeon Jung de Squid Game a fait un clip avec The Weeknd. Jennie Kim a fait la une des journaux pour avoir prétendument fréquenté BTS V alias Kim Taehyung.