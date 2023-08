Après une seule saison très critiquée, L’idole est fini.

Lundi, HBO a annoncé que la série télévisée de Sam Levinson et Abel « The Weeknd » Tesfaye ne reviendrait pas pour une deuxième saison.

« The Idol était l’un des programmes originaux les plus provocateurs de HBO, et nous sommes ravis de la forte réaction du public », a déclaré HBO dans un communiqué. « Après mûre réflexion, HBO, ainsi que les créateurs et producteurs ont décidé de ne pas proposer une deuxième saison. Nous sommes reconnaissants envers les créateurs, les acteurs et l’équipe pour leur travail incroyable.

L’idoleLa saison de cinq épisodes, avec Tesfaye et Lily-Rose Depp, était certes « provocante », mais n’a pas été bien accueillie.

Le drame suit Jocelyn (Depp), une superstar de la pop qui navigue dans les coins sombres d’Hollywood et tombe amoureuse de son agresseur, le chef de la secte Tedros (Tesfaye), qui porte une queue de rat. À travers une grande nudité et de vraies lignes comme «La maladie mentale est sexy», les co-créateurs Tesfaye et Levinson ont raconté un récit sombre, souvent digne de rire, boudé par les critiques et les téléspectateurs.

Même avant ses débuts en juin, une controverse existait autour L’idole. Réalisateur Amy Seimetz quitter la production en avril, et a été remplacé par Levinson, qui a refait de nombreuses scènes. Un mois plus tard, Rolling Stone a publié un rapport affirmant que la série était une «fantasme de viol» qui a été filmé sur un plateau de tournage avec un environnement de travail toxique et désorganisé. (En réponse à l’article de Rolling Stone, Tesfaye a notamment partagé une scène supprimée de L’idole cela voit son personnage qualifier le point de vente de « non pertinent ». Le message a depuis été supprimé.)

Comme L’idole diffusé, une presse plus négative est arrivée. GQ a déclaré L’idole a donné aux téléspectateurs « la pire scène de sexe de l’histoire« , et a décrit la performance de Tesfaye comme une performance avec » toute l’énergie et l’attrait sexuel de Gollum se précipitant pour un poisson. Le Guardian a déclaré que Tesfaye devrait «être jugé à La Haye» pour sa performance, aux côtés du « néant mou, vitré et fumant à la chaîne de Lily-Rose Depp ».

L’idole reçu seulement 19 pour cent sur les tomates pourries.

Il n’est donc peut-être pas surprenant que HBO ait choisi de laisser L’idole partir, même avec Euphorie le créateur Levinson et la superstar Tesfaye à la barre.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup L’idole les téléspectateurs pleurent déjà la perte de leur dernière montre haineuse.

DÉCHIRER #L’idole tu étais un gâchis amusant à détester regarder pic.twitter.com/L8E48mhrdh – mizge (@mihailo____) 28 août 2023

La queue de rat de Tedros quitte les lieux dès que The Idol est annulé : pic.twitter.com/QwdKwK6Tk4 – dawnfm103.5 メ𝟶 (@abeltesfayeknd) 29 août 2023

en pensant à la façon dont Sam Levinson a dit que l’idole était sur le point d’être « le plus grand show de l’été » seulement pour qu’il soit écourté et annulé après 1 saison pic.twitter.com/gXG8V45LDo -Annie 🪩 (@ramblingmovies) 29 août 2023

La première et unique saison de L’idole conclu en juillet et est disponible en streaming sur HBO Max, si vous l’osez.