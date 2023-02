The Hundred: Welsh Fire nomme Mike Hussey entraîneur-chef de l’équipe masculine | Nouvelles du cricket

L’Australien Mike Hussey a été confirmé comme nouvel entraîneur-chef de l’équipe masculine du Welsh Fire avant la troisième année de The Hundred.

Hussey a joué plus de 300 fois pour son pays et possède une vaste expérience des ligues de balle blanche à travers le monde en tant que joueur et entraîneur. Plus récemment, Hussey faisait partie de l’équipe d’entraîneurs de l’équipe masculine d’Angleterre lors de leur campagne réussie de Coupe du monde ICC T20.

Il arrive dans le rôle avant Deadline Day et The Hundred Draft, dans lequel son équipe aura le premier choix.

Hussey, connu dans le jeu sous le nom de “Mr Cricket”, a déclaré: “J’ai vraiment hâte de commencer chez Welsh Fire et de faire partie de The Hundred.

“De loin, cela semble être une compétition fantastique à laquelle participer, qui attire de grandes foules et intéresse beaucoup d’enfants au jeu.

“Pour ma part, j’espère pouvoir obtenir de l’aide pour faire avancer les choses dans la bonne direction sur le terrain de Cardiff et donner à tous ces fans qui sont venus regarder quelque chose qui les passionne vraiment.”

Mark Wallace, directeur du cricket de Welsh Fire, a déclaré: “Nous sommes ravis de pouvoir nommer quelqu’un du calibre de Mike. Il y a peu de meilleures personnes dans le monde avec l’expertise et les connaissances pertinentes du cricket à balle blanche pour aider à prendre nous en avant.

“C’est vraiment excitant de l’avoir à bord, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour, espérons-le, apporter du succès sur le terrain à l’équipe et à nos fans.”