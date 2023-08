The Hundred: Trent Rockets remporte une victoire acharnée sur Welsh Fire pour quitter le tableau | Nouvelles du cricket

Trent Rockets a grimpé du bas du tableau avec une victoire acerbe sur Welsh Fire alors que le quilleur John Turner a gardé son sang-froid avec 14 requis sur les cinq dernières balles.

Turner a terminé avec de superbes chiffres de 1-22, tandis que les Rockets ont pu établir un total compétitif grâce au Néo-Zélandais Colin Munro, qui a brisé 66 balles sur 35 après que son équipe ait été réduite à 40 pour quatre au début. Au final, ils ont atteint 152-6.

La défaite est un coup dur pour les espoirs de Fire de se classer parmi les trois premiers, car ils ont laissé Rockets décrocher avec le ballon et n’ont jamais vraiment commencé avec la batte.

Cela se résumait à la dernière balle, Roelof van der Merwe devant frapper un six pour gagner, mais il ne pouvait gérer qu’un simple alors que Fire terminait sur 148-6, Joe Clarke étant le meilleur score avec 54 sur 34.

Cela a été présenté comme le meilleur ordre international des Trent Rockets contre la classe tout aussi internationale de l’attaque de bowling Welsh Fire, et l’équipe locale a choisi de jouer en premier pour libérer cette menace.

Cela a suivi le chemin des quilleurs dès le début, l’Anglais David Willey ayant écarté les deux ouvreurs.

Alex Hales a obtenu un léger avantage sur le gardien de guichet Clarke qui a pris une belle prise de plongée, tandis que Dawid Malan était à l’écart en essayant de guider le ballon vers la jambe fine – une critique montrant qu’il aurait coupé le moignon de la jambe.

Joe Root a commencé de manière généralement occupée et a également déployé le coup de rampe qu’il a utilisé si souvent cet été, mais c’était pour le sortir d’une livraison plus lente de Jake Ball car le manque de rythme a vu le ballon se diriger vers Clarke.

Lorsque Van der Merwe a obtenu son premier ballon pour tourner et renvoyer Tom Kohler-Cadmore, essayant de forcer le pied arrière, les Rockets ont eu de sérieux problèmes à 40 pour quatre après 41 balles.

Samit Patel a frappé Van der Merwe pour un six de 94 mètres, mais a ensuite péri le ballon suivant en essayant de répéter le tir, cette fois en haut dans les couvertures pour être rattrapé par Stephen Eskinazi.

Munro aurait dû être épuisé après un brillant morceau de terrain de frontière par Haris Rauf, mais Shaheen Shah Afridi a essayé de jeter les souches alors qu’un simple coup au gardien de guichet Clarke aurait suffi.

Il a frappé Van der Merwe pour deux gros six, avec un autre de Rauf emmenant Munro à son demi-siècle avec 27 balles. Malgré cela, l’as pakistanais Rauf n’a concédé que 19 de ses 20 balles.

Le Néo-Zélandais Munro a terminé avec 66 balles sur 35 alors qu’il dirigeait son équipe vers un total compétitif de 152-6.

Eskinazi a été abandonné par Daniel Sams au large de Turner sur cinq, mais le quilleur n’a pas été démenti lorsqu’il a frappé le moignon de Jonny Bairstow, le deuxième faible score de l’homme anglais sur deux matchs pour Welsh Fire alors qu’il est parti pour trois.

L’équipe locale a pris du retard sur le rythme requis au début, luttant notamment contre le swing de Luke Wood. L’accélération devait venir, mais Eskinazi a péri en essayant de frapper Sams par-dessus, rattrapé par Root venant de loin.

Luke Wells a été abandonné par Munro au carré profond de Lewis Gregory sur trois, mais est parti pour huit après que Sams n’ait commis aucune erreur sur un autre effort skié au large d’Ish Sodhi.

Clarke et Tom Abell n’ont pas trouvé les choses faciles mais ont réussi à faire tourner le tableau de bord sans jamais prendre de vitesse, nécessitant 34 des 15 dernières balles.

Les cinq premiers d’entre eux n’ont fait aucun point, avec Abell épuisé et Clarke ayant perdu le cinquième.

Cependant, cela s’est avéré être un non-balle et un coup franc, que Clarke a brisé pour six pour garder Fire en vie, ayant besoin de 26 sur les 10 derniers.

Glenn Phillips a frappé 12 de ceux de Sams avant d’être pris au dépourvu, laissant Clarke et Willey 14 pour sortir du set final.

