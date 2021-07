The Hundred: Trent Rockets remporte trois victoires sur trois alors que les spinners jouent contre London Spirit | Nouvelles de cricket

D’Arcy Short a remporté 18 des cinq dernières balles des manches des Rockets

Les Trent Rockets continuent de donner le ton dans le Hundred ! Une troisième victoire sur trois a été remportée contre London Spirit lors d’un Lord’s bruyant une nuit où les filateurs ont volé la vedette.

HISTOIRE DU MATCH

Les Rockets ont mis leurs fans à l’épreuve pour le deuxième match consécutif, faisant du mauvais temps en fin de compte pour défendre 123-4 – trois jours après s’être faufilés à la maison contre les Northern Superchargers.

D’Arcy Short était le seul batteur à opérer avec une quelconque autorité soutenue face à un spin bowling suffocant des deux côtés, et l’Australien a terminé la soirée en tant que meilleur buteur du tournoi masculin après qu’un 69 invaincu ait gardé son côté à flot.

Spirit – toujours sans victoire après trois matches – a perdu trois guichets pendant le jeu de puissance en réponse et a eu recours à un fléau de plus en plus désespéré, leur dernier véritable espoir de victoire disparaissant dans le pavillon du Seigneur avec Eoin Morgan après que le capitaine n’ait pas réussi à dégager le terrain le plus longtemps frontière.

Blake Cullen, au bâton à 10, avait d’autres idées alors qu’il affrontait Marchant de Lange jusqu’à 90 mph et heurtait le redoutable Sud-Africain pour six, mais l’équipe locale avait trop à faire et n’a pas réussi à 116-8.

TOURNER GAGNE !

La vitesse expresse de De Lange faisait parler de The Hundred entrant dans le jeu, mais les meneurs de marche n’ont rien enregistré dans leur colonne de guichets combinés, car les 12 à tomber sont allés aux quilleurs les plus lents.

Le skipper anglais Morgan a choisi le terrain du Lord pour la surface lourde qu’il était au début, gardant quatre fois l’un de ses spinners pour une deuxième série de cinq livraisons – quelque chose qu’il n’avait pas du tout fait lors du précédent match terminé de Spirit.

Le résultat a été une mainmise sur le spin qui a privé les visiteurs de tout élan réel, mais malheureusement pour le skipper anglais, sa masterclass était un plan évident pour son homologue Lewis Gregory à suivre.

De Lange n’a fait son apparition qu’à la 41e balle, date à laquelle Spirit était à quatre – en partie grâce à deux guichets dans un ensemble de 10 de l’avare Matt Carter, qui a pris trois guichets à ajouter à ses deux dans le match précédent et a également mordu un cracker d’une prise de glissement. Samit Patel a également terminé avec trois, et il y en avait deux pour Rashid Khan.

HÉROS DU MATCH

Aussie Short a remporté les honneurs en tant que frappeur hors pair dans la nuit, et c’est la capacité du gaucher à l’allumer à la mort et à prendre 18 des cinq dernières balles des manches des Rockets qui a modifié le cours du match.

Même sur un terrain souffrant du bilan de deux précédents matchs féminins, Spirit aurait eu le droit de se sentir heureux de son travail sur le terrain alors qu’ils avaient leurs visiteurs 105-4 après 95.

Mais les yeux de Short se sont illuminés au retour d’un peu de rythme sous la forme de Chris Wood, le choix de ses quatre limites en cinq balles un scoop sans nerf sur la tête du gardien pour terminer les manches. D’un coup de batte, Spirit faisait soudainement face à un total pour tester les nerfs d’une équipe à la recherche d’une première victoire.

HALES NE FAIT PAS OBSERVER

Les espoirs d’Alex Hales d’un rappel de l’Angleterre semblent peut-être plus minces par l’annonce de l’équipe, mais le premier match des Rockets a néanmoins eu l’occasion de rappeler à Morgan sa capacité à donner le ton pour une manche courte.

Il y a eu des moments dans son 14 balles 21 où il a fait exactement cela, l’un a retourné quatre à longue jambe le choix d’une partie de marche qui comprenait également un énorme six.

Mais la perspicacité tactique de Morgan a finalement gagné la journée car sa décision de garder Mohammad Nabi hors fileuse pour une deuxième série de cinq balles a apporté une récompense immédiate – Hales chargeant, manquant et marchant alors qu’Adam Rossington fournissait le gant derrière les souches.

CE QU’ILS ONT DIT

D’Arcy Short : « Pour être honnête, je cherchais 150 au début, mais cette dernière fois nous a un peu aidés. Pas lent, balle tournant et tenant un peu … c’était difficile de démarrer. C’était un coup d’éther ou de sortir à la fin – je cherchais juste à en amener autant que possible à la frontière. »

Eoin Morgan : « Encore un match fantastique. C’était exceptionnel de voir une atmosphère aussi électrique au foyer du cricket.

« Nous sommes dégoûtés de ne pas avoir gagné – je pensais que nous leur avions donné le jeu. Nous devons assumer plus de responsabilités. Nous ne méritions pas de gagner. »

ET APRÈS?

Brave contre Phoenix Vivre de

Vendredi apporte le retour dans la mêlée de Southern Brave, dont les équipes masculines et féminines ont connu des départs très opposés.

Un doublé contre Birmingham Phoenix à l’Ageas Bowl représente une chance pour Anya Shrubsole de remporter une troisième victoire en trois matches, tandis que l’équipe de James Vince n’a pas encore réussi après des défaites consécutives.

Du côté des visiteurs, les deux équipes ont gagné une fois et perdu une fois. L’équipe de frappeurs masculins a beaucoup à prouver après avoir été éliminée par Matt Parkinson de Manchester Originals la dernière fois, mais l’élan est avec les femmes après leur victoire à Old Trafford.

