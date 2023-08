The Hundred: Trent Rockets ont encore de minces espoirs de place en barrage après avoir battu Birmingham Phoenix | Nouvelles du cricket

Les Trent Rockets ont gardé leurs minces espoirs d’une place pour les barrages de Hundred avec une victoire en trois points contre Birmingham Phoenix à Trent Bridge.

Bryony Smith a joué avec la batte et la balle pour les Rockets, frappant 64 sur 40 balles alors qu’ils affichaient 134-6, puis ne concédant que sept des 11 points requis par Phoenix dans la dernière série de cinq livraisons.

Les Rockets comptent désormais sept points en sept matchs, mais ne seront pas en lice pour une place parmi les trois premiers si Welsh Fire, actuellement troisième avec neuf points, récupère un point lors de ses deux derniers matchs, à commencer contre London Spirit dimanche.

Résumé des scores Trent Rockets – 134-6 sur 100 balles : Bryony Smith (64 sur 40); Emily Arlott (3-15), Katie Levick (2-30) Birmingham Phoenix – 131-4 sur 100 balles : Amy Jones (46no sur 30); Kirstie Gordon (1-20), Alana King (1-23)

Les deux meilleurs Southern Brave et Northern Superchargers ont déjà obtenu des places pour les barrages et seuls les Rockets et les champions en titre Oval Invincibles peuvent empêcher Fire de compléter les trois premiers.

Les Invincibles affrontent Brave lors du deuxième match féminin de samedi, sachant que seule une victoire les maintiendra dans la course aux barrages.

Les cinquante de Smith ont aidé les Rockets à 71-1 sur 40 balles, mais ils n’ont réussi que 63-5 sur les 60 suivants alors que la quilleur rapide de Phoenix Emily Arlott a remporté trois guichets – dont le bowling Nat Sciver-Brunt pour 18 – et la fileuse de jambes Katie Levick en a réclamé deux.

Amy Jones (46no sur 30) a gardé Phoenix dans la poursuite, giflant Alexa Stonehouse pendant trois quatre de suite dans l’avant-dernier set de cinq, tandis que Sterre Kalis (7no) a ensuite conduit Smith à travers les couvertures pour réduire l’exigence à sept de quatre balles. .

Mais Smith n’a expédié que trois points à partir de ces points alors que Phoenix a terminé sur 131-4 et a glissé vers une sixième défaite en sept matchs, avec leur seul point jusqu’à présent cette saison à cause d’un lavage dans le match inverse contre les Rockets.

Les Rockets affronteront ensuite les Invincibles au Kia Oval lundi – date à laquelle les deux équipes pourraient être exclues de la course aux barrages – tandis que Phoenix terminera sa campagne à domicile contre Spirit jeudi.

