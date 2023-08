The Hundred: Tom Curran aide Oval Invincibles à se rapprocher de la dernière place alors que Trent Rockets garde espoir | Nouvelles du cricket

Tom Curran a écrasé 43 balles sur seulement 28 balles et a remporté trois guichets alors que les Invincibles ovales battaient les Southern Brave par huit points et ont presque assuré la première place et leur place dans la finale des Cent.

Chris Jordan a pris trois guichets, tous sans faute, pour quitter les Invincibles 90-7 avant que Curran ne sauve les manches dans un partenariat vital de 49 points sur seulement 22 balles avec Nathan Sowter pour propulser les Invincibles à 139-7.

Curran a pris trois guichets, alors que les filateurs des Invincibles dominaient les sets du milieu, pour limiter le Brave à 131-7 en réponse.

Tim David a marqué en tête avec 44 et a frappé quatre des cinq dernières balles du match pour six, mais les Brave chutent au quatrième rang du tableau, avec un affrontement vital au dernier tour contre Manchester Originals mercredi prochain.

Sam Billings a choisi de frapper en premier et Jason Roy a devancé son premier ballon de George Garton pendant quatre, puis a eu une vie précoce après avoir poussé Craig Overton directement à Tymal Mills à la jambe courte, mais Mills a perdu de vue le ballon au moment crucial.

Will Jacks a retiré un énorme six de Garton et a tranché un large lancer complet un peu plus court que le troisième homme pour quatre, mais a été piégé lbw par Overton. Roy a frappé trois limites avec un pull, un coup et un scoop sur le dernier set du jeu de puissance d’Overton alors que les Invincibles atteignaient 38-1.

Treize livraisons sans limite ont suivi, et la pression s’est rapidement révélée lorsque Roy a été nettoyé, avançant vers le guichet jusqu’à une livraison de 89 mph en Jordanie, et Rehan Ahmed a piégé Tawanda Muyeye devant.

Heinrich Klaasen a frappé trois limites en quatre balles, dont un tir glorieux sur une couverture supplémentaire, avant que Jordan n’envoie son moignon central voler hors du sol avec une beauté Jordan a rejeté la deuxième balle de Sam Billings pour son troisième renvoi dans un sort dévastateur de bowling.

Tymal Mills a arraché une incroyable prise de retour à une main dans les airs pour éliminer Sam Curran et lorsque Ross Whiteley a été épuisé, Invincibles avait chuté à 90-7, seulement pour que Tom Curran sauve les manches avec 43 sur 28 dans un partenariat de 49 sur seulement 22 balles avec Sowter.

Tom Curran a frappé trois limites consécutives de Mills, a hissé Jordan pour un énorme six au milieu du guichet dans l’avant-dernier set, et a frappé Mills plus longtemps pour un six dans un set final qui a duré 17 points pour propulser les Invincibles à 139-7 .

En réponse, Finn Allen a frappé Spencer Johnson à mi-chemin, avant de le faire passer devant une courte jambe fine. Devon Conway a effleuré Johnson pour une limite, avant de hisser Sowter pendant six à longtemps et de matraquer un quatre à mi-guichet. Tom Curran a cassé le premier stand avec une balle plus lente déguisée que Conway a entaillé derrière.

Le duo de spin Adam Zampa et Sowter a dominé après le jeu de puissance, jouant quatre sets en tandem alors que le Brave n’a pas réussi à rassembler une limite pour 26 livraisons. Allen a lancé Tom Curran pour une jambe carrée à quatre et à six, mais a skié sa prochaine livraison et Roy a chargé depuis longtemps pour prendre une prise difficile sur le deuxième jongle.

Peu de temps après, Jacks a battu Leus du Plooy et Zampa a renvoyé Vince, qui a perdu trop longtemps. Colin Ackermann a matraqué une balle plus lente de Sam Curran directement au milieu du guichet profond, avant que Garton ne devance Tom Curran à Billings.

David a produit des feux d’artifice tardifs avec cinq énormes six pour égayer la foule, mais les Braves ont été battus.

Les fusées entretiennent de minces espoirs

La défense du titre des Trent Rockets reste dans la balance mais est en meilleure forme qu’avant après avoir battu Birmingham Phoenix par 46 points lors du dernier match des Hundred Men à Trent Bridge, regardé par une foule record de 15 551 personnes.

Le off-spinner Matt Carter (deux pour 15) et le polyvalent australien Daniel Sams (3-17) se sont démarqués avec le ballon alors que Phoenix, maintenant éliminé, ne pouvait rassembler que 116-9 malgré 38 sur 22 balles de Jamie Smith en réponse à les Rockets 162-6, dont Colin Munro (34 sur 17), Sam Hain (30 sur 21) et Alex Hales (27 sur 14) ont été les principaux contributeurs.

Résumé des scores Trent Rockets – 134-6 sur 100 balles : Bryony Smith (64 sur 40); Emily Arlott (3-15), Katie Levick (2-30) Birmingham Phoenix – 131-4 sur 100 balles : Amy Jones (46no sur 30); Kirstie Gordon (1-20), Alana King (1-23)

Le résultat place les Rockets à sept points, à égalité en deuxième position avec Southern Brave et Manchester Originals et à quatre points des leaders Oval Invincibles. Les Brave et les Originals s’affronteront à Manchester mercredi prochain après que les Rockets se soient rendus aux Invincibles lundi.

Et après?

Il y a quatre matchs dans The Hundred dimanche, avec Manchester Originals vs Northern Superchargers à Emirates Old Trafford et Welsh Fire contre London Spirit à Cardiff.

Dimanche 20 août 10h30





Dimanche 20 août 14h00





Les femmes originales ne sont pas en lice pour les barrages, tandis que les Superchargeurs déjà qualifiés chercheront une victoire pour renforcer leurs espoirs de dominer le tableau et de se qualifier directement pour la finale. Fire Women, quant à elle, obtiendra une place en barrage au moins avec une victoire sur Spirit.

Dans la compétition masculine, Originals, Superchargers, Fire et Spirit sont toujours dans le mix des barrages.

