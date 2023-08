The Hundred: Tammy Beaumont atteint le score le plus élevé de l’histoire du tournoi avec 118 balles sur 61 alors que Welsh Fire monte en tête du tableau | Nouvelles du cricket

Tammy Beaumont détient le nouveau record du score individuel le plus élevé dans The Hundred avec 118 courses à partir de 61 balles, dépassant les 108 invaincus de Will Smeed.

Beaumont, qui dirige le Welsh Fire, était en feu contre les Trent Rockets, frappant 20 quatre et deux six pour frapper le premier siècle dans la compétition féminine également.

L’été continue pour Beaumont, ce nouveau record s’ajoutant à son exploit en tant que première double centurion féminine dans les Cendres.

Elle a maintenant marqué des siècles dans quatre formats différents.

« Je ne sais pas ce qui vient de se passer, pour être honnête! Je viens de passer une journée absolue et c’est génial de faire un spectacle pour les fans », a déclaré Beaumont à Mark Butcher sur Sports du ciel.

Tammy Beaumont reçoit beaucoup de câlins, d’applaudissements et de sincères félicitations alors qu’elle part après ses manches record de 118 pour le Welsh Fire contre Trent Rockets



« Je pense que nous pensions que c’était un bon guichet, mais il est utilisé, nous espérons donc qu’il pourrait se détériorer et tourner un peu dans cette manche.

« Nous avons pensé que c’était le genre de guichet si vous y pénétriez, vous pouviez continuer fort et frapper avec la brise.

« C’est incroyable. Encore une fois, comme je l’ai dit tout l’été, je ne pense pas nécessairement aux records quand je suis là-bas, je pense à faire de mon mieux pour l’équipe.

« Je pensais comment pourrais-je passer à travers et ne pas laisser Larris [Laura Harris] pour essayer le River Taff – c’était une bonne manche. »

Tammy Beaumont : De gros scores cet été Angleterre contre Australie 22 juin 208 & 22 Northern Diamonds contre The Blaze 7 juillet 83* Angleterre contre Australie 12 juillet 47 Angleterre contre Australie 16 juillet 60 Welsh Fire contre Birmingham Phoenix 10 août 59 Feu gallois contre Trent Rockets 14 août 118

Interrogée sur ses espoirs de gagner maintenant la sélection d’Angleterre T20, Beaumont a ajouté: « Je suis quelqu’un qui, si je sens que je peux continuer à apprendre et à m’améliorer, je n’abandonne pas.

« C’est le mal de tête d’un capitaine d’avoir aussi Sophia Dunkley et Hayley Matthews, je pourrais en battre trois au prochain match parce que nous avons trois très bons ouvreurs.

« C’est agréable de jouer mais en même temps, l’Angleterre a des frappeurs incroyables au cricket T20 et si je suis compté comme l’un d’entre eux, c’est assez spécial. »

Welsh Fire affiche un score historique pour passer en tête du classement

Le score le plus élevé de Beaumont de 118 a conduit Welsh Fire à une victoire de 41 points sur Trent Rockets pour se hisser en tête du classement.

Le total de l’équipe de 181 a dépassé les 166 marqués par les Southern Brave Women contre le Welsh Fire il y a deux ans et cette victoire signifiait un grand pas vers la qualification des hôtes dans le top trois.

Le meilleur de l’action de The Hundred clash entre Welsh Fire et Trent Rockets



Trent Rockets a courageusement poursuivi le total record, avec l’ouvreur Bryony Smith frappant 48 sur 21 balles, mais l’ampleur de la tâche était toujours trop grande car ils ont terminé avec 140-5.

Un après-midi record à Sophia Gardens a commencé tranquillement. Beaumont a choisi de battre en premier après avoir remporté le tirage au sort pour Welsh Fire.

Après un départ lent de Dunkley et de Beaumont contre le swing d’Alexa Stonehouse, c’est la capitaine qui a trouvé ses marques en premier alors qu’elle envoyait le tableau de bord vrombir avec une combinaison de balayages, de coupes et de coups droits.

Beaumont a été abandonné à la jambe carrée profonde par Joanne Gardner du retour de Stonehouse au 33, tandis que Dunkley aurait pu être épuisé avec un coup direct au 22.

Beaumont a soulevé ses cinquante balles sur seulement 25 balles avec un autre balayage de Kirstie Gordon, marquant à un taux de 200 comme exemple de son approche plus agressive.

Dunkley est tombé pour 24 sur 18, essayant de balayer la rotation des jambes d’Alana King, mais il n’y a pas eu de ralentissement du rythme de course avec Sarah Bryce rejoignant son capitaine, les 100 venant de 55 balles.

Sophia Dunkley montre ses capacités de réaction incroyables après avoir pris une prise sensationnelle sur Nat Sciver-Brunt.



Beaumont a célébré en frappant quatre quatres successifs contre Cassidy McCarthy, puis a survécu à une décision de lbw en révision contre King. Elle a été expulsée, mais le ballon a été lancé à l’extérieur de la jambe.

Après avoir pris 20 sur un ensemble de cinq balles de McCarthy, Beaumont a ensuite marqué 22 sur un ensemble de cinq balles de Naomi Dattani. Sa tonne est venue avec une seule jambe repliée sur une jambe carrée car elle a plus que mérité le droit de s’assurer du point de repère avec seulement 52 balles.

Après que tous les records soient tombés, Beaumont a finalement été éliminé de l’avant-dernière balle des manches, attrapé la jambe carrée profonde par Gardner au bowling de Kirstie Gordon.

Bryce a été éclipsée à l’autre bout, mais son 31 sur 20 a été une contribution utile.

Ce fut une journée à oublier pour la plupart des quilleurs des Rockets, mais King s’est démarqué avec un pour 16 sur ses 20 balles, les deux de Gordon pour 27 sur 20 balles la meilleure performance suivante.

Il fallait quelque chose de remarquable de la part des frappeurs des visiteurs, mais Lizelle Lee a montré son intention avec un six consécutif dans la deuxième balle de la manche.

Smith s’est également lancée dans le Fire Bowling, frappant 34 de ses 13 premières balles. L’équipe locale avait besoin de guichets et Shabnim Ismail a provoqué un faux tir de Lee, qui a été rattrapé au milieu par Georgia Elwiss pour 26.

Cela a amené Nat Sciver-Brunt au guichet, mais – à l’autre bout – les Rockets ont perdu Smith car elle a été bien rattrapée par un Dunkley plongeant au milieu du guichet profond pour 48, avec Freya Davies le quilleur.

Dunkley a pris une réaction encore meilleure de son propre bowling pour renvoyer Sciver-Brunt à moindre coût. Harmanpreet Kaur (22 pas sorti) a bien frappé, mais Welsh Fire a pu voir la victoire dans un confort relatif.

