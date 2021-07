The Hundred: Southern Brave scelle des victoires consécutives alors que Smriti Mandhana et Lauren Bell impressionnent | Nouvelles de cricket

3:02



Regardez les meilleurs extraits de la victoire de Southern Brave sur Welsh Fire à Cardiff mardi après-midi

Southern Brave donne le ton dans The Hundred, l’équipe d’Anya Shrubsole remportant deux victoires sur deux après avoir balayé Welsh Fire grâce à une amende de cinquante de Smriti Mandhana et deux guichets en deux balles pour Lauren Bell…

HISTOIRE DU MATCH

Southern Brave a remporté deux victoires consécutives dans The Hundred et infligé des défaites consécutives à Welsh Fire avec une victoire confortable mardi après-midi alors que le tournoi frappait Cardiff pour la première fois.

Smriti Mandhana a puni Fire pour l’avoir laissée tomber sur 26 en marquant 61 balles sur 39 et les six vainqueurs du match alors que les visiteurs – qui ont battu les Trent Rockets lors de leur première rencontre samedi – ont atteint leur objectif de 111 avec 16 balles à perdre.

Brave avait auparavant limité Fire – battu par les Northern Superchargers lors de leur premier match – à 110 de leurs 100 balles avec la couturière Lauren Bell arrachant le cœur des manches lorsqu’elle a renvoyé Hayley Matthews (33 sur 20 balles) et Sarah Taylor. (0) à partir des 48e et 49e balles du match.

MOMENTS MASSIFS

Une balle après avoir coupé les manches élégantes de Mathews en faisant attraper l’Antillais au troisième court sur le disque, le couturier Brave Bell a épinglé Sarah Taylor lbw pour un canard d’or avec un fin échangiste qui a battu le bord intérieur et le ferait, HawkEye nous a informés , ont continué à claquer moignon de jambe. Le feu est passé de 52-2 à 52-4 à Cardiff et n’a pas pu récupérer suffisamment.

Pourtant, les choses seraient devenues très intéressantes si Mandhana n’avait pas été abandonnée par Alex Griffiths dans la poursuite avec Brave ayant encore besoin de 54. Griffiths a jonglé avec le ballon au milieu du guichet avant qu’il ne vole au-dessus de sa tête et n’atterrisse sur le gazon. Le frappeur a profité au maximum de son sursis.

QUELS JOUEURS SONT ÉTOILÉS ?

Au bâton pour Brave, Mandhana a frappé ses limites dans un style typiquement esthétique, frappant quatre quatre et deux six sur son chemin vers un demi-siècle de 35 balles, puis concluant le match en clouant Bryony Smith pour quatre à travers les couvertures, puis six au sol.

Hayley Matthews a viré pour Fire avant de rejoindre Bell

Côté bowling, cloche, évidemment, qui a éliminé deux joueurs très dangereux et n’a concédé que 19 points sur ses 20 balles alors qu’elle soutenait son 2-23 contre les Rockets.

Cependant, les neutres et les fans de Fire auraient été vidés de Matthieu‘ sortie avec la Barbadienne ayant joué quelques coups scintillants dans son score de 33, en particulier les limites dos à dos d’Amanda-Jade Wellington à mi-parcours. Les quatre premiers de cette attelle, du pied arrière, étaient tout simplement divins.

Jambe-spinner Wellington (2-19 sur 20 balles) a joué un rôle dans le renvoi de Matthews, cependant, avec la capture dans le hors-jeu dans une manche au cours de laquelle elle a également manqué le frappeur de feu Smith avec un coup direct de la couverture et a renvoyé Lissy MacLeod et ses collègues Australie Piepa Cleary.

LE PLUS GRAND GARDE AUTOUR?

Taylor n’a donc pas affecté le tableau de bord avec la batte, mais elle était toujours aussi habile avec les gants, en particulier lorsqu’elle a renvoyé l’ancien coéquipier anglais Danni Wyatt (12 sur 9 balles) avec une brillante prise le long de la jambe tout en se levant aux souches à la sertisseuse Cleary

Si c’était quelqu’un d’autre que Taylor, vous auriez été étonné des réactions rapides mais, avec elle, vous vous attendez à la perfection.

Plus tard, nous avons vérifié si Taylor avait déconcerté Mandhana. Elle ne l’avait pas fait – mais le fait qu’elle se soit rapprochée témoignait une fois de plus de ses compétences en matière de foudre, qui peuvent être inégalées dans le sport.

BIEN FAIT, LES ARBITRES !

Les commentateurs de Sky Sports Cricket ont longtemps déploré que les fans soient à court de changements lorsque les joueurs sont retirés dans des conditions moins que parfaites, donc fair-play aux officiels de Cardiff pour être restés lorsque la pluie a commencé à tomber pendant un certain temps vers la fin des manches de Fire, s’assurant que les fans qui avaient fait le déplacement à Sophia Gardens n’étaient pas en reste face à un champ extérieur vide.

CE QU’ILS ONT DIT

Héros du match, Smriti Mandhana : « Quand j’ai vu Fire bat, j’ai pensé que le guichet était légèrement lent, mais j’ai trouvé que c’était un bon guichet pour frapper. Je pense qu’aujourd’hui, tout tourne autour des quilleurs et des joueurs défensifs, rien à voir avec le bâton.

« Pour chasser 110, vous devez l’obtenir comme frappeurs, donc nos quilleurs et nos joueurs défensifs étaient géniaux. L’unité de bowling et de fielding était le héros du match pour moi! »

Héros du match Smriti Mandhana parle à Charles Dagnall après avoir aidé son équipe à la victoire à Cardiff

Capitaine courageuse, Anya Shrubsole : « C’est agréable d’obtenir deux victoires au tableau – c’était une performance clinique et nous avons pris un bon départ.

« Je pensais que nous étions bons dans les jeux de puissance avec batte et balle. Lauren Bell a joué exceptionnellement et puis la façon dont Danni [Wyatt] a commencé avec la batte et Smriti a continué était incroyable.

« Lauren est une véritable arme pour nous avec le nouveau ballon, mais son retour et l’obtention de Matthews et Taylor a été un véritable tournant et les a maintenus à un total que nous nous sentions à l’aise de poursuivre. »

ET APRÈS?

Originaux vs Superchargeurs Vivre de

Les côtés des extrémités opposées des Pennines se rencontrent mercredi alors que Manchester Originals accueille Northern Superchargers à Emirates Old Trafford.

Le match féminin débutera à partir de 14h30 sur Sky Sports The Hundred et la chaîne YouTube de Sky Sports Cricket, les hommes étant ensuite en action à partir de 18h00 sur Sky Sports The Hundred.

L’équipe féminine de Manchester Originals et l’équipe masculine des Northern Superchargers seront à la recherche de leurs premières victoires après avoir commencé la compétition par des défaites successives.

Regardez The Hundred en direct sur Sky Sports d’ici le 21 août.