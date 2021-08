The Hundred: Southern Brave démantèle le London Spirit chez Lord’s pour maintenir un départ à 100% | Nouvelles de cricket

3:48



Regardez les moments forts de London Spirit contre Southern Brave de Lords

Southern Brave continue de rouler avec ses quilleurs, les mettant sur la voie d’une victoire complète, leur quatrième sur le spin, contre London Spirit à Lord’s…

HISTOIRE DU MATCH

Amanda-Jane Wellington a joué pour Southern Brave alors qu’ils battaient London Spirit à Lord’s pour en faire quatre victoires sur quatre dans The Hundred.

L’Australienne a pris 4-14 sur ses 20 balles alors que Spirit n’a pas réussi à battre ses 100 balles en étant éliminée pour 93 à partir de la 96e balle des manches.

Tammy Beaumont a fourni la seule vraie résistance à London Spirit car ils n’ont pas réussi à voir leurs 100 balles

Seule Tammy Beaumont (34 sur 45 balles) a réussi à doubler les chiffres avec une combinaison de guichets et d’excellents bowling Brave empêchant les hôtes de réussir à créer un élan.

Plutôt que d’essayer de courir vers un objectif aussi modeste, Brave était heureux d’adopter une approche plus calme et s’est frayé un chemin vers la ligne d’arrivée.

Danni Wyatt (21 sur 22) et Sophia Dunkley (22 sur 19) ont pris le départ avant que Stafanie Taylor (29 sur 32) et Maia Bouchier (15 sur 11) ramènent les visiteurs à la maison avec huit balles à perdre.

MERVEILLEUX WELLINGTON

Tout au long des manches du Spirit, il semblait que Wellington ne pouvait rien faire de mal. Tout a commencé très tôt lorsqu’elle a manqué à Naomi Dattani d’un coup direct et qu’elle n’a jamais regardé en arrière.

L’Australienne n’a pas concédé de point lors de son premier set de cinq et avec la pression qui commençait à monter, la capitaine anglaise Heather Knight a estimé qu’elle devait essayer de faire bouger les choses, mais n’a réussi qu’à envoyer le ballon à Smriti Mandhana dans les couvertures.

Wellington a ajouté le guichet de Deepti Sharma balle suivante, perplexe sur le côté des jambes. Comme il s’agissait d’un large, le frappeur de l’Inde a eu l’honneur douteux d’être écarté sans, selon le livre de pointage, affronter un ballon !

Tous les espoirs que Spirit avait d’afficher un total compétitif ont été annulés par Wellington dans son dernier set de cinq lorsqu’elle a rejeté Beaumont, battant le premier match de l’Angleterre dans le vol, avant qu’elle ne termine en beauté en laissant Amara Carr percuter sa dernière balle.

CE QU’ILS ONT DIT

Tammy Beaumont de London Spirit: « C’était un terrain très difficile et je pense que cela convenait à leurs quilleurs. Nous avons probablement un peu sous-performé mais ce n’était pas facile à battre.

« Au cours des derniers matchs, l’ordre le plus élevé n’a pas été déclenché autant – nous n’avons pas obtenu ce gros score et il s’agit d’essayer de frapper plus longtemps. Aujourd’hui, probablement 110 aurait été plus que suffisant.

« C’était serré à la fin, avec leur victoire dans les 10 derniers et nous avons fait du bon travail avec le ballon. Si nous avions eu 10-15 autres courses, cela aurait pu être une autre histoire.

« Nous devons juste continuer et penser que ça finira bien par arriver. Il reste un match à domicile – espérons que nous pourrons faire un bon spectacle. »

Amanda-Jade Wellington de Southern Brave : « Jouer à Lord’s était incroyable, j’ai été époustouflé par le nombre de personnes ici qui soutiennent le cricket féminin.

« Sur un guichet comme celui-là, j’ai vraiment dû changer mon rythme, ma longueur et ma variation. En tant que fileur, je sais que les frappeurs vont me poursuivre et si je les vois faire cela, je ramènerai un peu ma longueur – avoir une longueur d’avance est la clé.

« Des poursuites comme celle-ci peuvent être très difficiles – parfois avec un faible total, vous êtes frustré, mais Stafanie Taylor et Maia Bouchier ont joué un cricket exceptionnel. Je pense que nous avons fait un travail brillant aujourd’hui pour chasser cela avec quelques balles à revendre.

« Nous n’avons toujours pas réalisé une performance à 100%, donc ce sera excitant de voir ça quand ça arrivera. »

ET APRÈS?

Invincibles contre Welsh Fire Vivre de

Il y a deux autres matchs dans The Hundred lundi alors que les Oval Invincibles affrontent Welsh Fire au Kia Oval …

– Oval Invincibles vs Welsh Fire (match féminin) – 14h sur Sky Sports Cricket YouTube, Sky Sports The Hundred, Sky Sports Mix et Sky Sports Main Event

– Oval Invincibles vs Welsh Fire (match masculin) – 18h sur Sky Sports Cricket YouTube, Sky Sports The Hundred, Sky Sports Mix et Sky Sports Main Event

