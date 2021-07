The Hundred: Southern Brave bat Birmingham Phoenix dans un thriller pour remporter la première victoire | Nouvelles de cricket

5:01



Regardez le meilleur de l’action d’un match dramatique entre Southern Brave et Birmingham Phoenix

Southern Brave a remporté sa première victoire contre The Hundred, à la troisième demande, alors qu’ils ont devancé Birmingham Phoenix lors d’une finition palpitante à l’Ageas Bowl vendredi soir.

HISTOIRE DU MATCH

Poursuivant 152 pour gagner, le skipper courageux James Vince – qui avait remporté le tirage au sort et inséré le Phoenix – a frappé un 60 généralement chic sur 38 balles pour apparemment avoir son équipe sur la voie de la victoire, pour ensuite tomber face à son homologue de capitaine Moeen Ali avec 42 balles restantes.

Devon Conway (34 sur 27 balles) s’est rallié, mais après avoir été battu par son compatriote néo-zélandais Adam Milne (3-15) avec 19 balles restantes et 32 ​​points encore nécessaires, la poursuite de Brave semblait s’effondrer.

Mais Chris Jordan est entré et ses 17 livraisons invaincues sur neuf ont permis aux hôtes de franchir la ligne d’arrivée pour leur gagner cette première victoire.

Plus tôt, après un début circonspect des manches de Phoenix, le Liam Livingstone en forme a frappé 68 balles invaincues sur 44 – brisant cinq limites et quatre six dans ses manches – pour propulser les visiteurs à un total de 151-3.

Miles Hammond a joué un rôle de soutien utile avec ses 44 non sortis, sur 29 livraisons, alors que la paire a mis en place un partenariat centenaire pour mettre fin aux manches. Mais cela ne devait pas suffire.

HÉROS DU MATCH

Le capitaine du Southern Brave, James Vince, a été le héros du match pour ses 60 balles sur 38.

Vince. Ses manches ont été les plus fluides du match, bien que son guichet à la 58e balle de la poursuite de Brave l’aura frustré car un autre match a failli lui échapper.

Livingstone et Hammond méritent également des mentions spéciales, ainsi que le lanceur rapide de Phoenix, Milne, dont le sort à trois guichets avait semblé lutter à la manière de Birmingham.

MOMENT MASSIF

Cependant, la fin du dernier set de cinq de Milne s’est avérée coûteuse et essentielle pour décider de l’issue du match. Le Brave avait encore besoin de 16 des sept dernières balles du match, avec seulement quatre guichets restants, mais Milne a ensuite lancé une balle large et une balle nulle pour donner à l’opposition deux livraisons gratuites.

Adam Milne a brillamment joué pour le Phoenix, mais ses deux dernières livraisons se sont avérées coûteuses

À la fin de tout cela, le Brave n’a soudainement eu besoin que de neuf points pour gagner sur les cinq derniers de Tom Helm et Jordan, qui a frappé une première balle de limite et a été abandonné la troisième, les a fait franchir la ligne.

ET APRÈS?

Nous avons un autre « Super samedi » pour vous, avec jusqu’à quatre cents matchs à jouer au cours de la journée !

Welsh Fire contre les originaux Vivre de

Superchargeurs vs Invincibles Vivre de

feu gallois et Originaux de Manchester coup d’envoi à Cardiff, avec leur match féminin – toutes deux cherchant à enregistrer leurs premières victoires de la compétition – en cours à partir de 10h30 sur Sky Sports The Hundred, avant que les hommes ne suivent à partir de 14h.

Pendant ce temps, à Leeds, Superchargeurs du Nord et Invincibles ovales combattez à Headingley. Une victoire pour l’une ou l’autre équipe féminine pourrait les voir dépasser les Brave en haut de la table – regarder à partir de 14h sur Sky Sports Mix – tandis que les hommes termineront la procédure à partir de 17h30 sur Sky Sports The Hundred.

Vous pouvez également suivre via nos flux en direct disponibles sur le Chaîne YouTube de Sky Sports Cricket.

