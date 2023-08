The Hundred : Southern Brave a battu Manchester Originals pour se répéter samedi en éliminatoire masculin | Nouvelles du cricket

Devon Conway a atteint un score invaincu de cinquante alors que Southern Brave battait Manchester Originals par six guichets pour assurer un affrontement répété avec leurs adversaires lors du Hundred Eliminator de samedi et éliminer Welsh Fire de la compétition masculine.

Brave a limité les Originals à 130-8 sur une surface difficile d’Emirates Old Trafford – Tymal Mills (3-27) devenant le meilleur preneur de guichet du tournoi 2023 avec 15 scalps et les deux frappes de Rehan Ahmed dont Jos Buttler pour 45 sur 42 balles – avant atteignant leur objectif avec six livraisons à revendre.

Les visiteurs ont couru à 82-1 sur 53 balles dans la course autour d’un bref retard de pluie grâce à Conway (54 sur 40), son partenaire d’ouverture Finn Allen (14 sur quatre) et le skipper James Vince (33 sur 25), seulement pour un effondrement. de 3-10 en 11 livraisons – le sertisseur pakistanais Zaman Khan avec deux des guichets pour Originals – pour rattacher Brave.

Les originaux ont continué à se serrer alors que la bruine revenait, mais Conway et Colin Ackermann (24 sur 21) ont franchi des limites tardives pour amener leur équipe à la troisième place du tableau, derrière les originaux et les dessus de table – et finalistes confirmés – Oval Invincibles, deuxièmes.

Résumé des scores Manchester Originals – 130-8 sur 100 balles : Jos Buttler (45 sur 42 balles) ; Tymal Mills (3-27), Rehan Ahmed (2-26) Southern Brave – 134-4 sur 95 balles : Devon Conway (54 sur 40), James Vince (33 sur 25) ; Zaman Khan (2-22)

The Hundred – calendrier de la phase à élimination directe Women’s Eliminator – Northern Superchargers vs Welsh Fire (vendredi, 14h30)

Eliminator hommes – Manchester Originals vs Southern Brave (vendredi, 18h)

Finale Femmes – Southern Brave vs TBC (dimanche, 14h15)

Finale Hommes – Oval Invincibles vs TBC (dimanche, 18h)

Les originaux auraient pu être éliminés sur le taux de course net s’ils avaient subi une lourde défaite, mais la faible marge de perte signifie qu’ils sont restés au-dessus de Brave et du Welsh Fire, quatrième.

Brave et Originals se rencontreront désormais au Kia Oval pour déterminer qui affrontera les Invincibles lors de la finale du Hundred de dimanche, les espoirs de Fire d’une première apparition dans la phase à élimination directe étant terminés.

Cependant, Fire peut réfléchir à une saison bien améliorée, l’équipe basée à Cardiff ayant terminé au plus bas en 2022 après avoir perdu ses huit matches.

Image:

Jos Buttler, meilleur marqueur pour les originaux avec 45 balles sur 42





Et après?

Jeudi 24 août à 14h30





Jeudi 24 août 18h00





La phase de groupes se termine jeudi à Edgbaston avec Birmingham Phoenix contre London Spirit dans les compétitions masculines et féminines. Les matchs n’auront pas d’impact sur la phase à élimination directe, les quatre équipes étant hors de compétition pour les trois premières places.

Les éliminatoires auront lieu au Kia Oval samedi et les finales se dérouleront ensuite au Lord’s dimanche. Les Oval Invincibles se qualifient pour la finale masculine après avoir dominé le classement, tandis que Southern Brave entre dans la pièce maîtresse féminine après avoir fait de même.

