The Hundred sera «exceptionnellement compétitif» en 2023, déclare Phoebe Graham de Manchester Originals | Nouvelles du cricket

La star de Manchester Originals, Phoebe Graham, a déclaré que la compétition féminine dans The Hundred serait « exceptionnellement compétitive », mais estime que son équipe a « tous les éléments du jeu couverts »…

Il n’y a pas le temps de se sentir triste à propos de la fin d’Ashes ou de la dernière danse de Stuart Broad car The Hundred commence !

Le jeu le plus rapide et le plus explosif du cricket mondial est de retour et quelle façon de terminer un été de cricket génial.

Mardi 1er août 14h30





Mardi 1er août 18h00





La préparation de la centaine a été courte et douce en raison du calendrier effréné du cricket et la majorité des équipes se sont rencontrées pour la première fois ce week-end.

Après un énorme bouleversement dans le football féminin, je suis ravie de porter les couleurs de Manchester Original pour la deuxième année consécutive. C’était génial de rencontrer les Originals à Emirates Old Trafford samedi.

Nous avons eu notre réunion d’équipe traditionnelle avec les hommes et les femmes où le nouvel entraîneur-chef Stephen Parry a partagé avec nous ce que cela signifiait d’être un Mancunien et Sophie Ecclestone et Jos Buttler ont présenté des casquettes aux nouveaux joueurs rejoignant l’équipe.

Le processus de repêchage dans le jeu féminin signifiait que les équipes pouvaient conserver les joueuses et avaient le «droit de faire correspondre» une joueuse. Seuls quatre joueurs sont garantis identiques, ce qui signifie que les équipes sont beaucoup plus réparties.

Les femmes Oval Invincibles ont dominé le tournoi au cours des deux dernières années, mais elles ont perdu quelques joueuses au cours du processus de repêchage, notamment Shabnim Ismail, qui joue maintenant pour Welsh Fire. Le projet de processus était si important pour l’ensemble de la compétition.

mercredi 2 août 11h00





Mercredi 2 août 14h30





« Les originaux ont tous les éléments du jeu couverts »

Notre premier match aura lieu mercredi contre Welsh Fire, qui n’a remporté que deux matchs en deux ans. Mais en passant en revue leur équipe, ils sont une toute nouvelle équipe grâce aux signatures d’Ismail, Georgia Elwiss, Freya Davies et Sophia Dunkley. La nouvelle équipe a l’air en bonne santé mais battable.

Les originaux ont une sensation différente avec de nouvelles signatures d’armes à feu à l’étranger. Les meilleurs buteurs et preneurs de guichet de la compétition sont désormais avec les JO : la batteuse sud-africaine Laura Wolvaardt et la spinneuse australienne Amanda-Jade Wellington.

Sans oublier la retenue Deandra Dottin des Antilles, qui a la capacité de dominer les attaques et d’envoyer le ballon dans la foule. Depuis notre temps limité ensemble, on a l’impression que tous les éléments du jeu sont couverts : profondeur, puissance, rythme et effets.

La percutante Deandra Dottin sera un acteur clé pour Originals in The Hundred





J’ai joué pour la dernière fois avec Wolvaardt à Northern Superchargers et avec ce lecteur de couverture exquis, elle est le type de joueur avec lequel vous préféreriez jouer plutôt que contre.

Les OG manqueront le merveilleux personnage et joueur de Kate Cross. Elle était un choix de premier plan pour les Northern Superchargers et passera d’une brillante coéquipière à une grande rivale !

Quant aux capitaines, notre équipe sera dirigée par la numéro 1 mondiale des spinners en Sophie Eccelstone, avec le soutien du magicien d’un gardien de guichet en Ellie Threlkeld.

Les jeux sont denses et rapides et le talent est réparti uniformément, de sorte que tous les jeux seront exceptionnellement compétitifs. Il y aura des hauts et des bas, mais avoir une capacité de rebond et du sang-froid dans les grands moments de pression est la clé pour gagner le tournoi.

L’année dernière, nous avons vu un tel soutien incroyable à travers le jeu. Plus de la moitié des fans qui sont venus regarder étaient nouveaux dans le cricket et il y avait une merveilleuse ambiance familiale.

Je ne peux que vous encourager tous à soutenir à nouveau les Manchester Originals. Bravo à un tournoi fabuleux et croisons les doigts pour que la pluie reste à l’écart !

