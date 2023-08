The Hundred: Sam Curran garde son sang-froid après un match nul alors que Oval Invincibles devance London Spirit dans un thriller | Nouvelles du cricket

Sam Curran a gardé son sang-froid après un no-ball potentiellement crucial alors qu’Oval Invincibles a devancé London Spirit par deux points dans un thriller de dernière balle pour étendre leur avance en tête du classement masculin des Hundred à quatre points.

Curran a dépassé le bowling ce qui aurait dû être la livraison finale du jeu, laissant Spirit exiger trois de la balle finale pour réviser le total des Invincibles de 189-4 au Kia Oval.

Mais le couturier anglais a ensuite battu Chris Wood avec un superbe yorker sur le coup franc qui en a résulté alors que Spirit a terminé 187-7 dans un cracker d’un derby londonien qui comportait 22 six sur les deux manches.

Fin palpitante d’Invincibles vs Spirit Ball 96 – Une course pour Chris Wood

Ball 97 – Deux points pour Chris Wood

Balle 98 – Six pour Matt Critchley sur carré arrière

Ball 99 – Deux pour Critchley alors que Ross Whiteley réalise six superbes arrêts

Ball 100 – Pas de balle par Sam Curran

Boule 100 Version Deux ! – Bols Curran Bois

Résumé des scores Oval Invincibles – 189-4 à partir de 100 balles : Will Jacks (68 sur 42); Heinrich Klaasen (46e sur 24); Sam Curran (35 sur 17); Daryl Mitchell (2-16), Nathan Ellis (2-36) London Spirit – 187-7 à partir de 100 balles : Adfam Rossington (61 sur 32), Matt Critchley (32 sur 13); Will Jacks (2-22), Adam Zampa (2-24)

Matt Critchley de Spirit (32no sur 13) a tiré le maximum final de la nuit, tirant Curran sur le côté de la jambe pour réduire l’exigence de son équipe à huit sur deux balles, mais s’est ensuite vu refuser un autre maximum alors que Ross Whiteley des Invincibles en a réussi un superbe. -handed save au midwicket profond.

Curran a envoyé un no-ball ensuite, Spirit en ayant besoin de six pour la victoire, mais les visiteurs n’en ont couru qu’un lorsque Critchley a conduit le quilleur à mi-chemin, croyant à l’époque que le match était terminé.

Cela a laissé Wood en grève pour la livraison finale renouvelée et il a eu ses moignons éclaboussés alors que Invincibles est passé à neuf points en six matchs et Spirit a été laissé sur quatre sur cinq, bien que ce ne soit qu’un point sur les trois premiers dans l’état actuel des choses.

Image:

Will Jacks a tiré avec une batte et une balle pour Invincibles, marquant 68 et prenant deux guichets





Jacks sent cinquante dans le derby de Londres

Will Jacks avait auparavant tiré avec une batte et une balle pour Invincibles, réussissant quatre maximums dans ses 68 balles sur 42, puis prenant deux guichets avec son décalage en l’espace de trois balles /

La double frappe de l’homme d’Angleterre – Adam Rossington (61 sur 32) et Michael Pepper (0 sur 2) les joueurs Spirit à tomber – est survenue au milieu des visiteurs glissant de 94-0 à 96-3 en six livraisons, à quel point l’exigence de le côté extérieur était de 94 sur 45 livraisons.

Les camées de Dan Lawrence (24), Matthew Wade (19) et Critchley ont gardé Spirit dans le jeu et ils en avaient besoin de 17 avant la dernière série de cinq livraisons de Curran.

Un simple pour Wood et un deux pour Critchley ont donné le coup d’envoi – puis le carnage a suivi.

Jacks a été soutenu avec la batte pour Invincibles par Heinrich Klaasen (46no sur 24), Curran (35no sur 17) et Jason Roy (23 sur 18), tandis que le spinner australien Adam Zampa a également décroché deux guichets pour les hôtes dans la course Spirit. chasse.

Les Néo-zélandais Daryl Mitchell (2-16) et Nathan Ellis (2-36) ont partagé quatre guichets pour Spirit, avec Ellis sur un tour du chapeau lors de la finale des manches des Invincibles après avoir fait empocher Curran à la limite, puis avoir coupé Whiteley. (0) première balle.

L’ouvreur de Spirit Rossington a ensuite dirigé son stand d’ouverture de 94 points avec Zak Crawley (19), clouant quatre six et six quatre, avant d’être épinglé lbw sur le balayage inverse par Jacks, trois balles après que Crawley ait été lancé par une balle plus lente de Curran.

