The Hundred : Sam Billings s’attend à ce qu’une nouvelle génération de stars émerge de la compétition | Nouvelles de cricket

Sam Billings dirigera Oval Invincibles dans The Hundred

Le capitaine des Oval Invincibles, Sam Billings, pense que The Hundred propulsera une nouvelle génération de stars vers la célébrité – et conseille à son coéquipier Will Jacks de mener la charge.

Un jour après le lancement féminin, Billings mènera sa franchise dans le match contre Manchester Originals lors du tout premier match du tournoi 100 balles masculin.

Avec une foule exceptionnelle attendue au Kia Oval et les yeux du monde du cricket à l’écoute pour voir comment l’expérience de l’Angleterre et du Pays de Galles Cricket Board atterrit, certains joueurs se lanceront sur la plus grande scène de leur carrière.

Invincibles vs originaux Vivre de

Et tandis que les Invincibles comptent une bonne part de talents internationaux – dont Billings, Jason Roy, Sunil Narine, les frères Curran et Saqib Mahmood – il y en a d’autres qui attendent de s’annoncer au monde entier.

L’un d’entre eux est le joueur polyvalent de Surrey Jacks, qui n’a toujours pas été sélectionné par l’Angleterre malgré sa récente convocation à l’équipe d’un jour.

« J’aimerais vraiment être le gars à faire sensation, mais il y a une qualité internationale de notre côté, et nous en avons pas mal dans ce vestiaire qui voudront être cet homme principal », a déclaré Billings.

« Will Jacks a été dans la forme de sa vie et cela pourrait être la rampe de lancement pour lui. Je serai vraiment ravi de voir ce qu’il peut faire pour se catapulter à un autre niveau.

« C’est ce que nous verrons tout au long de ce tournoi, certains de ces jeunes joueurs joueront avec et contre les meilleurs au monde. Vous pouvez aller vous faire un nom, à quel point est-ce bon ?

1:43 Et il n’y a pas que les joueurs qui buzzent ! Rejoignez Sky Sports pour chaque partie de ce tout nouveau tournoi de crackerjack. Et il n’y a pas que les joueurs qui buzzent ! Rejoignez Sky Sports pour chaque partie de ce tout nouveau tournoi de crackerjack.

« Pour les gars qui n’ont pas eu cette exposition dans le monde dans ces compétitions, ça va être génial. Tout le monde apprendra tellement. J’ai énormément bénéficié d’être dans ces environnements au cours des dernières années. Ensuite, il y a quelqu’un comme Jordan Cox, un talent passionnant avec lequel j’ai passé beaucoup de temps à Kent, il pourrait vraiment profiter de cette expérience. »

Billings est connu comme un frappeur innovant et instinctif, possédant l’un des répertoires de coups les plus larges du circuit. Mais même lui estime qu’avec 20 balles de moins par manche qu’un match Twenty20, le sport est prêt à repartir.

« Vous ne pouvez jamais atteindre les limites. Cela continuera toujours de progresser et il y aura toujours des moyens de faire avancer le jeu », a-t-il déclaré.

« Nous avons même vu certains des gars plus âgés commencer à inverser la pagaie. Cela a commencé comme une pagaie normale et maintenant, les droitiers frappent des coups gauchers comme une option normale. Avec des choses comme ça, ça va continuer à bouger aller de l’avant… il le faut. Nous allons continuer à repousser les limites dans ce nouveau format. «

Phil Salt sera du côté opposé à Billings et est impatient d’avoir l’honneur d’affronter la première balle du tournoi masculin, même si cela finit par faire de lui un sujet de trivia à l’avenir.

Comme il l’a montré lors de sa première série en tant que joueur anglais contre le Pakistan, il est plus que disposé à frapper fort dès le premier instant malgré les risques inhérents.

« Au moins, si je sors le premier, je serai la réponse à une brillante question de pub dans 10 ans », a-t-il déclaré.

« Mais j’adorerais que ce soit moi qui aille là-bas et obtenir un gros score dans le premier match et le gagner pour mon équipe. C’est génial de jouer le premier match, une chose vraiment excitante à laquelle faire partie parce que les yeux du monde sont va être dessus.

« Marquer une centaine dans The Hundred ? C’est le ticket de rêve. Ce serait impressionnant mais je suis sûr que cela a été fait plusieurs fois dans les cent premières balles d’un T20. Si vous descendez vers un aviateur et trouvez quelques match-ups que vous aimez, c’est possible. J’aimerais juste que ce soit moi ou l’un des gars de notre côté. «

Regardez Invincibles affronter Originals le deuxième jour de The Hundred – en direct sur Sky Sports et la chaîne YouTube de Sky Cricket à partir de 18h.