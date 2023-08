The Hundred: Sam Billings dirige Oval Invincibles devant Trent Rockets et en finale | Nouvelles du cricket

Le skipper des Oval Invincibles, Sam Billings, a dirigé son équipe vers sa première finale des Hundred avec une démonstration de coups impitoyables pour battre les champions actuels, les Trent Rockets.

Billings, qui avait enduré un tournoi maigre avec la batte – avec une moyenne de 12,5 lors de ses sept manches précédentes – a retrouvé la forme juste à temps pour s’assurer la première place du tableau et une place automatique dans la finale de dimanche.

Il a frappé 76 pas sur 40 balles alors que les Invincibles poursuivaient le total de leurs adversaires de 148-7 au Kia Oval, surmontant une brève oscillation après la chute de trois guichets en trois livraisons pour partager un partenariat de 73 sur 40 avec Will Jacks.

Billings a complété la victoire avec un six contre Ish Sodhi pour laisser les espoirs des Rockets de défendre leur couronne suspendus à un fil.

La victoire étant essentielle, les Rockets ont choisi de frapper après avoir remporté le tirage au sort, mais aucun de leurs frappeurs de premier ordre n’a réussi à s’appuyer sur des départs utiles.

Alex Hales a été le premier à partir, se classant au troisième rang et Joe Root – après avoir inversé Spencer Johnson pendant six ans – a été défait par une balle qui a dérapé pour frapper le haut du milieu et s’en aller.

Le coup animé de Sam Hain de 16 sur 10 a pris fin lorsqu’il a giflé une prise de retour à Adam Zampa et, lorsque son compatriote Nathan Sowter a fait prendre Tom Kohler-Cadmore dans les profondeurs, les visiteurs étaient 54-4.

Colin Munro a affronté les deux spinners, les envoyant au sommet pendant six et reconstruit les manches des Rockets en tandem avec Lewis Gregory, qui a capitalisé sur le fait d’être abandonné à un moment donné par Tom Curran pour partager un partenariat de 70 sur 46.

Zampa a finalement cassé le stand, tentant Munro (36 sur 25) avec une balle plus lente qu’il a skiée à mi-chemin et Tom Curran a fait amende honorable pour son échappé précédent lors du set suivant alors que Gregory (35 sur 24) a battu une pagaie pour Facturations.

Une rafale tardive de limites par Daniel Sams, avec 19 sur neuf, a stimulé les Rockets dans les morts, mais leur total semblait peu susceptible de troubler sérieusement l’équipe locale, en particulier après que Jason Roy ait fait des incursions précoces avec 19 sur 13.

Pourtant, le guichet de Roy a été le premier des trois à tomber en autant de livraisons, dont deux à Sams, alors que Sodhi a pris une superbe prise à une main à fond pour renvoyer Tawanda Muyeye et Sam Curran a été roqué par le suivant.

Cependant, Jacks – qui n’avait affronté que deux des 20 premières balles – a stabilisé le navire en forant Luke Wood à couvert pendant deux six et Billings a ensuite pris le contrôle, martelant Sodhi deux fois dans le niveau supérieur à Vauxhall End.

Billings a repéré les lacunes de manière experte, tirant Matt Carter pour des quatre successifs, mais le stand s’est terminé lorsque Jacks a coupé Sam Cook et le départ de Jimmy Neesham a suivi avec 48 toujours nécessaires.

Mais Tom Curran a tenu compagnie à son capitaine avec un 18 invaincu et Billings a terminé le travail avec style, avec huit balles inutilisées.

Et après?

Il y a un autre double en-tête comme Les superchargeurs du Nord affrontent le Welsh Fire le mardi avec les Dames premières à partir de 15h avant les Messieurs à 18h30.

