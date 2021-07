The Hundred: Rachel Priest en forme pour propulser les Trent Rockets vers la première victoire alors que le London Spirit est battu au Lord’s | Nouvelles de cricket

Rachel Priest a franchi la frontière quatre fois au cours de ses manches brutales de 76

Rachel Priest a mis deux échecs derrière elle pour propulser les Trent Rockets vers leur première victoire sur 100 aux dépens de London Spirit à Lord’s.

HISTOIRE DU MATCH

Les Rockets sont devenues la première équipe féminine à franchir la barre des 150 – et plus de la moitié de leurs points ont été marqués par leur impitoyable match d’ouverture Kiwi, Priest profitant d’un attrapé perdu pour marquer 76 sur 42 avant de tenter de repartir gros.

Un camée élégant de Nat Sciver a vu les visiteurs dépasser le score féminin le plus élevé à ce jour malgré le fait que Spirit ait freiné la mort, tandis que le stand 101 de Priest avec Sammy-Jo Johnson a établi une nouvelle marque pour le meilleur partenariat d’ouverture.

L’équipe locale n’a jamais vraiment fait valoir de manière convaincante qu’elle chasserait les 152 nécessaires pour une deuxième victoire malgré une généreuse participation des Rockets, car les gardiens ont été manqués par Heather Knight et Deandra Dottin.

Les guichets sont tombés régulièrement alors que les sept quilleurs des Rockets se sont exécutés avec discipline, le skipper Knight parmi ceux à tomber en tentant de frapper St John’s Wood High Street alors que la poursuite de Spirit s’est finalement terminée le 133-7.

HÉROS DU MATCH

Une simple décision. Priest n’avait réussi que huit points en deux manches avant celle-ci, mais 162 sélections néo-zélandaises ne sont pas jetées à la légère, et la Kiwi maintenant à la retraite a redécouvert la frappe propre pour laquelle elle est connue.

Le coin des vaches a pris un coup de poing alors que Priest a dégagé la corde quatre fois, mais ce n’était pas seulement la force brute, une fin a coupé Danielle Gibson évoquant son compatriote Kane Williamson.

SAC MIXTE POUR BEAUMONT

Tammy Beaumont est arrivée à la mode en retard à la fête des Cent après une autre célébration – le mariage de son frère – l’a forcée à observer les protocoles de quarantaine de Covid lors des deux premiers matchs de Spirit.

Les cent premières manches de Tammy Beaumont ont été frustrantes car elle n’a réussi que 13 balles sur 12

Ce n’était pas l’entrée spectaculaire que le batteur d’ouverture de l’Angleterre aurait pu espérer, car sa chute dans les profondeurs a donné à Priest une vie sur 40. Elle a conservé une chance plus difficile de refuser à Priest une tonne qui avait l’air là pour la prise, mais le déversement a coûté 36 points – près de trois fois plus que Beaumont a réussi avec la batte alors qu’elle s’est trompée au milieu de la frustration après six balles consécutives sans but.

MOMENT MASSIF

Le prêtre était en superbe forme à Lord’s

L’échec de Beaumont à s’accrocher lorsque Priest était à plein régime est un concurrent évident, mais après avoir limité les Rockets à seulement 26 en avantage numérique, le bon travail de Londres a été presque immédiatement annulé.

Chloe Tryon a pris le ballon et a lancé un lancer complet à hauteur de poitrine en premier. Priest l’a vu tôt, s’est parfaitement connecté et a eu le premier de ses maximums. Elle n’a jamais regardé en arrière.

CE QU’ILS ONT DIT

Rachel Prêtre : « C’était bien d’avoir enfin quelques points sous la ceinture. Les matchs sont denses et rapides – j’espère que je suis un peu en forme maintenant.

« Nous savons tous que nous pouvons marquer des points, c’est juste pour les mettre sous la ceinture. J’avais l’esprit plus clair aujourd’hui et c’est parti pour moi.

« Dans un format plus court, tout peut arriver, et quel endroit pour obtenir notre première victoire. »

Le capitaine des Rockets Nat Sciver : « C’est ce qu’elle [Priest] peut faire. C’est généralement ainsi qu’elle joue le jeu. Quand je joue contre elle, elle me frappe généralement dans tout le magasin donc je suis content qu’elle le fasse à quelqu’un d’autre maintenant. Nous sommes heureux d’être en bas du tableau et j’espère que nous pourrons apporter cela au prochain match. »

ET APRÈS?

Brave contre Phoenix Vivre de

Vendredi apporte le retour dans la mêlée de Southern Brave, dont les équipes masculines et féminines ont connu des départs très opposés.

Un doublé contre Birmingham Phoenix à l’Ageas Bowl représente une chance pour Anya Shrubsole de remporter une troisième victoire en trois matches, tandis que l’équipe de James Vince n’a pas encore réussi après des défaites consécutives.

Du côté des visiteurs, les deux équipes ont gagné une fois et perdu une fois. L’équipe de frappeurs masculins a beaucoup à prouver après avoir été éliminée par Matt Parkinson de Manchester Originals la dernière fois, mais l’élan est avec les femmes après leur victoire à Old Trafford.

